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Сумчани, чиї оселі пошкоджені внаслідок влучання 13 березня, зможуть отримати гроші
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Сумчани, чиї оселі пошкоджені внаслідок влучання 13 березня, зможуть отримати гроші

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Сумчани, чиї оселі пошкоджені внаслідок влучання 13 березня, зможуть отримати гроші
Фото: Суспільне Суми

Сумчани, чиї оселі пошкоджені внаслідок влучання безпілотника вночі 13 березня, зможуть отримати грошову допомогу від французької гуманітарної організації ACTED. Йдеться про суму 3600 грн на місяць для кожного члена домогосподарства.

Про це інформує Сумська міськрада.

Допомога передбачена для громадян, чиє житло має повністю вибиті вікна, суттєві руйнування стін та даху, повністю зруйноване житло, або були фізично травмовані чи мають загиблих членів домогосподарства, йдеться в повідомленні.

За інформацією міськради, 3600 грн на місяць передбачено для кожного члена родини пошкодженого домогосподарства.

Допомога буде виплачена одноразово протягом 3 місяців. Гроші будуть нараховуватися через відділення АТ "Ощадбанк", АТ "Укрпошта", АТ КБ "ПриватБанк" або переказом на карту для виплат будь-якого банку, додають у міськраді.

Для реєстрації в програмі потрібно мати при собі документи всіх членів домогосподарства, включаючи паспорти, ідентифікаційні коди та свідоцтва про народження дітей, а також реквізити банківської карти (IBAN) (в разі отримання грошової допомоги на карту для виплат).

Обов’язковою умовою є надання акту про пошкодження житла або фото пошкоджень.

Реєстрація на отримання грошової допомоги розпочнеться завтра, 14 березня, о 10:00 в школі № 1.

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