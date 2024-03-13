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Як працює рота ударних безпілотників: репортаж з лінії фронту
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Як працює рота ударних безпілотників: репортаж з лінії фронту

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Рота ударних безпілотників на фронті завдає ударів по живій силі та технічним засобам військ РФ та координує удари з контрольно-спостережного пункту. Що наразі є на озброєнні, які навички потрібні пілоту ударного дрона та як армія РФ перешкоджає атакам дізнавався кореспондент Суспільного, побувавши на лінії фронту.

Пілот за позивним "Мак" у 21 окремій механізованій бригаді чергує як диспетчер та координує удари підрозділу по позиціях російських військ. Військовослужбовець розповів, що навчання проходив, як і всі:

"Симулятор, маленький дрончик, на ручку який вміщається, потім великий дрон, потім бойові виїзди. І пішло-поїхало. Все, як у всіх”.

Завдають ударів по живій силі та технічним засобам противника: як працює рота ударних безпілотників
Пілот за позивним "Мак". Фото: Суспільне Одеса

За його словами, з усіх безпілотників найскладнішим у керуванні виявився FPV-дрон, бо у ньому немає жодних систем:

"В ньому ручне керування повністю — від А до Я. І якщо навчишся цим дроном керувати, то сісти на інший — 2-3 години достатньо, щоб перекваліфікуватися на іншого пілота, при умові, що ти керуєш FPV".

Завдають ударів по живій силі та технічним засобам противника: як працює рота ударних безпілотників
FPV-дрони. Фото: Суспільне Одеса

Пілот з позивним "Мак" додав, що за час бойових дій військові навчились модернізовувати власні дрони та керувати ними без зайвих налаштувань:

"Нам, досвідченим пілотам, не потрібні модернізації для того, аби мати змогу керувати. Нам без різниці, а от для людей, які приходять, починають тільки вчитись, ми для них в налаштуваннях полегшуємо керування: ставимо стабілізацію, імітацію висоти, щоб вони трошки менше ламали нам дрони навчальні".

Завдають ударів по живій силі та технічним засобам противника: як працює рота ударних безпілотників
FPV-дрони. Фото: Суспільне Одеса

Командир роти ударних безпілотників "Шеф" розповів, що використовують для роботи і нічні дрони українського виробництва “Вампір”.

"Це називається “бомбер”. Несе на собі достатньо великий БКБойовий комплект, який при потраплянні куди-небудь робить багато біди. Вони його дуже сильно бояться і чого тільки не вигадують, щоб з ним боротися. Тому що коли прилітає комусь з нього БК на голову, хорошого мало", — зазначив "Шеф".

Завдають ударів по живій силі та технічним засобам противника: як працює рота ударних безпілотників
Командир роти ударних безпілотників "Шеф". Фото: Суспільне Одеса

Військові завдають ударів не лише по живій силі, а і по технічних засобах. З останнього — тарілка супутникового зв’язку російських військових. Бійці пояснюють, що такі атаки є не менш корисними, аніж будь-які інші: завдяки їм вдається дезорієнтувати ворога і порушити координацію між підрозділами.

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