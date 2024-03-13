Від початку деокупації на території Херсонської області піротехніки обласної рятувальної служби виявили та знешкодили 42 661 вибухонебезпечний предмет.

Про це у Facebook повідомило Головне управління ДСНС України в Херсонській області.

Повідомляється, що у тому числі сапери знищили 20 авіаційних бомб. Роботи з розмінування регіону тривають.

"Деокупована частина Херсонщини всипана різноманітними мінами та вибуховими пристроями, які залишила по собі російська армія. Сапери щодня проводять колосальну роботу та очищають звільнені території", — йдеться у дописі.

Раніше керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив, що станом на 11 березня 2024 року на правобережній Херсонщині вибухотехніки розмінували 225 тисяч гектарів.

Також прокуратура повідомила, що житель Широкої Балки Станіславської громади Херсонської області загинув, підірвавшись на російській міні.

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