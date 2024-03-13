НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Від початку деокупації на Херсонщині сапери знешкодили 42 661 вибухонебезпечний предмет, який залишила армія РФ
МІНУВАННЯДеокупаціяДСНСВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Від початку деокупації на Херсонщині сапери знешкодили 42 661 вибухонебезпечний предмет, який залишила армія РФ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Херсонщина, розмінування, ДСНС
Рятувальники розміновують деокуповану частину Херсонщини. Фото: ГУ ДСНС України в Херсонській області/Facebook

Від початку деокупації на території Херсонської області піротехніки обласної рятувальної служби виявили та знешкодили 42 661 вибухонебезпечний предмет.

Про це у Facebook повідомило Головне управління ДСНС України в Херсонській області.

Повідомляється, що у тому числі сапери знищили 20 авіаційних бомб. Роботи з розмінування регіону тривають.

"Деокупована частина Херсонщини всипана різноманітними мінами та вибуховими пристроями, які залишила по собі російська армія. Сапери щодня проводять колосальну роботу та очищають звільнені території", — йдеться у дописі.

Раніше керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив, що станом на 11 березня 2024 року на правобережній Херсонщині вибухотехніки розмінували 225 тисяч гектарів.

Також прокуратура повідомила, що житель Широкої Балки Станіславської громади Херсонської області загинув, підірвавшись на російській міні.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Замінування Волинської обласної ради у луцьку
У Луцьку перевіряють інформацію про "замінування" адміністративних будівель і закладу культури
У Житомирі перевіряють інформацію про замінування торговельного центру
У Житомирі перевіряють інформацію про замінування торговельного центру
Сапери ДСНС за допомогою спецмашин розмінували понад 47 гектарів земель на Миколаївщині
Сапери ДСНС за допомогою спецмашин розмінували понад 47 гектарів земель на Миколаївщині
Про міни і пожежі через гру: у Миколаєві запрацював перший інтерактивний клас безпеки
Про міни і пожежі через гру: у Миколаєві запрацював перший інтерактивний клас безпеки
На початок