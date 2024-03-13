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На Чернігівщині попрощалися з трьома захисниками, які загинули в боях на Харківщині та Донеччині
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На Чернігівщині попрощалися з трьома захисниками, які загинули в боях на Харківщині та Донеччині

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На Чернігівщині попрощалися з трьома захисниками, які загинули в боях на Харківщині та Донеччині
ФОТО: Чернігівський обласний центр комплектування та соціальної підтримки

На Чернігівщині 13 березня в останню путь провели трьох захисників – солдата Юрія Старченка, старшого солдата Юрія Козленка та молодшого сержанта Євгенія Душенка, які загинули в боях на Харківщині та Донеччині.

Про це у коментарі Суспільному повідомили в Чернігівському ТЦК та СП.

Юрій Старченко народився 4 липня 1972 року в Києві. Тут здобув освіту в середній загальноосвітній школі №167. Далі вступив до Київського ПТУ №27, де опанував професію "машиніст баштових кранів". Працював за фахом на різних будівельних підприємствах у столиці.

На Чернігівщині попрощалися з трьома захисниками, які загинули в боях на Харківщині та Донеччині
Солдат Юрій Старченко. ФОТО: Чернігівський обласний центр комплектування та соціальної підтримки

Восени 2023 року долучився до лав Збройних Сил України. Пройшов навчання та воював на посаді механіка-водія. Загинув 6 березня 2024 року у бою на Харківщині. Попрощалися з бійцем та поховали його на кладовищі села Кобижча Бобровицької громади.

Юрій Козленко народився 30 січня 1999 року в селі Ковчин Куликівської громади. Після закінчення місцевої школи навчався у Чернігівському училищі за спеціальністю "кухар".

На Чернігівщині попрощалися з трьома захисниками, які загинули в боях на Харківщині та Донеччині
Старший солдат Юрій Козленко. ФОТО: Чернігівський обласний центр комплектування та соціальної підтримки

До оборони України долучився у січні 2024 року. Служив на посаді навідника. Загинув 6 березня 2024 року під час виконання чергового бойового завдання на Донецькому напрямку. Провели в останню путь та поховали на малій батьківщині у селі Ковчин.

Євгеній Душенок народився 20 січня 1969 року у Чернігові. Навчався в місцевій школі №14, потім вступив до Куликівського СПТУ, де опанував професію "майстер холодильних установок". Крім того, навчався у Чернігівському державному педагогічному інституті. Проходив строкову військову службу.

На Чернігівщині попрощалися з трьома захисниками, які загинули в боях на Харківщині та Донеччині
Молодший сержант Євгеній Душенок. ФОТО: Чернігівський обласний центр комплектування та соціальної підтримки

Після повномасштабного вторгнення на територію України долучився до лав Збройних Сил України та воював на посаді старшого водія відділення кулеметного взводу. Загинув 5 березня 2024 року у бою на Донеччині. Попрощалися з бійцем у Чернігові, поховали на кладовищі "Яцево".

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