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П'ятеро людей загинули внаслідок удару по Кривому Рогу: що про них відомо
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П'ятеро людей загинули внаслідок удару по Кривому Рогу: що про них відомо

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П'ятеро людей загинули внаслідок удару по Кривому Рогу: що про них відомо
Фото: Ілона Шевченко/Суспільне

Ввечері 12 березня військові РФ вдарили ракетами по Кривому Рогу. Одна влучила у дев'ятиповерхівку, внаслідок чого загинули п'ятеро людей. Що відомо про загиблих — читайте у нашому матеріалі.

Як повідомили Суспільному у пресслужбі Криворізької районної військової адміністрації, загинули троє жінок та двоє чоловіків.

Загиблій Наталі Ніколаєвій було 45 років, її тіло знайшли під завалами будинку.

Також загинула Анжела Чувпило. Їй було 55 років. Вона поверталась додому, коли стався ракетний удар. Тіло жінки опізнав її син.

П'ятеро людей загинули внаслідок удару по Кривому Рогу: що про них відомо
Анжела Чувпило. Фото: Facebook/Анжела Чувпило

Третя загибла — 49-річна Валентина Брижа. Вона померла в лікарні у ніч на 13 березня.

Двох загиблих чоловіків опізнати поки що не вдалося. Тіло одного з них виявили вранці при розборі завалів на одному з поверхів.

Що відомо про атаку на Кривий Ріг увечері 12 березня

Увечері 12 березня внаслідок атаки по Кривому Рогу сталася пожежа в багатоповерхівці. Як повідомив очільник облради Микола Лукашук, щонайменше пʼятеро поранених і двоє загиблих.

Зафіксували щонайменше три влучання внаслідок ракетної атаки, зокрема пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок, повідомили в пресслужбі Криворізької міськради.

Внаслідок атаки загинуло троє людей. Вранці 13 березня керівник Ради оборони Кривого Рогу повідомив, що ще одна жінка 47 років померла у лікарні.

Пошуково-рятувальну операцію завершили о 22:00 12 березня. Врятували дев'ятьох людей. Кількість поранених уточнюють.

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