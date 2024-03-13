У парку імені Шевченка в Чернівцях демонтували три дитячі атракціони, бо вони не були прибутковими. Замість них встановлять нові атракціони.

Про це у коментарі Суспільному розповіла директорка Центру культури та дозвілля імені Шевченка Марта Шумілова-Лисякова.

У парку демонтували атракціони "Сонечко", "Чашечки" та "Юнга". Їх планують замінити новим модернізованим колесом "Сонечко", гойдалками для дітей від 3 до 5 років та дитячим атракціоном "Лавка". Крім цього, встановлять екстремальний атракціон "Велосипедна петля". Робитимуть це за гроші підприємців, з якими співпрацює парк.

Шумілова-Лисякова каже, через неприбутковість планують демонтувати ще деякі атракціони, але зараз їм не знайшли заміни.

Загалом перевіряють усі атракціони у парках – наразі зауважень щодо їхньої несправності немає.

Що з атракціонами у Жовтневому парку

Частину атракціонів мають демонтувати у Жовтневому парку. Це зробить підприємство ТОВ "Жовтневий" за умовами договору. Якщо до серпня атракціони не приберуть, підприємство має сплатити мільйон гривень штрафу.

Демонтувати атракціони мають до серпня. Йдеться про "Автодром", "Американські гірки", "Ланцюгова карусель", Шторм", "Кавові чашечки", "Глобус", "Клоун", "Сонечко", "Лавиця", "Басейн". Також мають демонтувати касу та допоміжну споруду.

Також у договорі погодили, що на території парку підприємство має мати дев'ять різних атракціонів – їх встановлення мають погоджувати.

Повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села команді Суспільне Чернівці — пишіть на пошту редакції новин: [email protected]

Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини