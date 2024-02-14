У Жовтневому парку в Чернівцях демонтують частину атракціонів. Зробити це має підприємство, яке працює у парку, за умовами договору. Якщо до серпня атракціони не приберуть, підприємство має сплатити мільйон гривень штрафу.

Рішення про це ухвалили на виконкомі 13 лютого.

ТОВ "Жовтневий" було останнім підприємством у Жовтневому парку, з яким мали переукласти договір про співпрацю. Так підприємство сплачуватиме гроші на розвиток й благоустрій парку, а також податок за землю.

Крім цього, підприємство має до серпня повністю демонтувати частину атракціонів: "Автодром", "Американські гірки", "Ланцюгова карусель", Шторм", "Кавові чашечки", "Глобус", "Клоун", "Сонечко", "Лавиця", "Басейн". Також мають демонтувати касу та допоміжну споруду.

Водночас, якщо атракціони не демонтують вчасно, підприємство має сплатити мільйон гривень штрафу, а розвиток щорічного внеску на розвиток парку зросте майже втричі. Зараз щорічний внесок становить понад 390 тисяч гривень.

Також у договорі погодили, що на території парку підприємство має мати дев'ять різних атракціонів – їх встановлення мають погоджувати.

Загалом з підприємством продовжили договір про співпрацю до кінця 2033 року.

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