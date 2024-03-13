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На Полтавщині представники УПЦ МП перешкоджають релігійній громаді ПЦУ
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На Полтавщині представники УПЦ МП перешкоджають релігійній громаді ПЦУ

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УПЦ МП перешкоджають релігійній громаді ПЦУ
Шишаки. фото facebook-сторінка Павел Якименко

У селищі Шишаки представники Української православної церкви Московського патріархату 13 березня намагаються потрапити у приміщення храму, який сьогодні офіційно перейшов до релігійної громади Православної церкви України.

Про це Суспільному розповів благочинний Шишацького округу отець Павло.

"Ми отримали витяг із держреєстру і сьогодні (13 березня – ред.) зайшли у храм для того, щоб відбулася передача мирним шляхом. Але так не вийшло. Московський патріархат оточили приміщення. Вони не дають спокійно діяти Православній церкві України. Там люди у храмі у нас стоять, вони не пускають туди нікого", — розповів благочинний Шишацького округу отець Павло.

За словами отця Павла, представники Московського патріархату намагались зрізати замки у храмі, щоб винести майно, яке належить до релігійної громади ПЦУ. Аби цього не сталося, люди чергуватимуть тут до ночі.

Як повідомив благочинний Шишацького округу, рішення про перехід до Православної церкви України релігійна громада селища Шишаки ухвалила 23 вересня 2023. Віряни організували збори, на яких підтримали перехід 278 людей. Із 13 березня 2024 рішення про перехід вступило в дію.

Участь у голосуванні священики УПЦ МП не брали.

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