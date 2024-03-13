Edem Dudakov aqqında ne bilemiz

2022 senesi kiçik aynıñ 17-sinde işğalciler Dudakovnıñ evini tinttiler. Faalci, işğal etilgen Bağçasaray polis bölügine ketirildi. O, "halqara duşmanlıq başlatmağa" qabaatlandı. O zaman Ukraina TİN, Dudakovnıñ sebepsiz tutuluvınen bağlı qarşılıqname bildirdi.

2017 senesi Facebookta ifadesi sebebinden, kiçik aynıñ 18-inde "nefret bildirüv" maddesine binaen oña qarşı memuriy protokol tizildi ve 10 künge tevqif etildi. O kün ifadesi internetten silinmegeni sebebinden "prokurorlıq" tüşüne ki, bu "devamlı cinayet"tir. Qırımtatar Qurultayınıñ vekiliniñ sözlerine köre bu, bazı şeylerni külgen ve tenqit etken duyğulı bir metin edi. Mütehassıs ise metinden bir qaç söz ayırdı ve metinni tamamınen oqup bitirmedi.

Aynı kün "Bağçasaray rayon makemesi" ögünde işğal polisi, Edem Dudakovnıñ memuriy davasınen bağlı oturışqa kelgen diñleyicilerni qaba şekilde tuttı. Canlı yayında "Qırım birdemligi"niñ jurnalisti tutuldı.

Kiçik aynın 21-inde "Bağçasaray rayon makemesi", 10 künge tevqif etilgen Edem Dudakovnıñ davasınen bağlı açıq makeme oturışına kelgen 15 qırımtatar adamından 10-unı tevqif etti. Beş qart diñleyicige 10-12 biñ rublelik (tahminen 4 biñ grivna) para cezası berildi.

Dudakov, işğal etilgen Qırımdaki medeniyet mirasını, şu cümleden işğalciler tarafından yañıdan qurulğan Hansaraynı, yoq etmege qarşı faalca narazılıq bildire edi.