Saban ayınıñ 13-ünde Çarşenbe künü işğal etilgen Qırımnıñ Bağçasaray şeerinde rus quvetçileri, Qırımtatar Qurultayınıñ vekili, Qurultaynıñ Teftiş eyyetiniñ azası Edem Dudakovnıñ evini tinttiler.

UPD: "Qırım birdemligi"niñ mühbiri haber berdi ki, evini tintkende işğalciler qoradan atladılar ve qapını açtılar. Olara, cam qapını qırdılaqr, demir qapını ise açamadılar ve qaqmağa başladılar. Saba saat 9:00da taqiqat işleri bitti. Dudakovnıñ evinde protokolnı tizdiler, amma ailesine kopiyasını bermediler.

"Apayı oña ilaçlar ve çay berdi. Onıñ şekerli diabet ve gipertoniya çeke. Aqrabaları, Dudakovnıñ qaysı ceryan statusında bulunğanını bilmeyler, amma olar uquqiy yardım almağa muracaat ettiler", — dep mühbir bildirdi.

Öz Telegram kanalında Qıırmtatar Milliy Meclisiniñ başı Refat Çubarov haber berdi, ki işğal etilgen "Aşırıcılıqqa qarşılıq merkezi"niñ işçileri, taqiqat işlerini yaptılar.

"Edem Dudakovnıñ evini tintken soñ rus tecavuzcıları onı alıp, Aqmescitteki FSB idaresine kettiler", — dep Çubarov qoştı.

"Makeme. Qırım levhası" Telegram kanalının Bağçasaray akimiyet organlarından mebusınıñ sözlerine köre, Aqmescittek quvetçiler evini tinttiler. Olar, cep telefonlarını ve başqa raqamiy aletlerni alıp çıqardılar. İşğalcilerniñ şu aeketleriniñ sebepleri arasında Dudakovnıñ içtimaiy ağlarda yayınlağanı sözler ola bile.

"Ev tintilgen soñ Edem Dudakovnıñ qanunsız tutuluvı, cenk cinayeti olaraq tanımaq mümkün. Ücümni teşkil etken quvetçiler, bu tür areketlerni keçirmege izin bergen makemeci, bu areketlerni yapqan AQMniñ işçileri, yañı cenk cinayetini yaptılar. Ve çoqtan bile mesüliyet alacaqlar", — dep bildirildi.

Edem Dudakov aqqında ne bilemiz 2022 senesi kiçik aynıñ 17-sinde işğalciler Dudakovnıñ evini tinttiler. Faalci, işğal etilgen Bağçasaray polis bölügine ketirildi. O, "halqara duşmanlıq başlatmağa" qabaatlandı. O zaman Ukraina TİN, Dudakovnıñ sebepsiz tutuluvınen bağlı qarşılıqname bildirdi. 2017 senesi Facebookta ifadesi sebebinden, kiçik aynıñ 18-inde "nefret bildirüv" maddesine binaen oña qarşı memuriy protokol tizildi ve 10 künge tevqif etildi. O kün ifadesi internetten silinmegeni sebebinden "prokurorlıq" tüşüne ki, bu "devamlı cinayet"tir. Qırımtatar Qurultayınıñ vekiliniñ sözlerine köre bu, bazı şeylerni külgen ve tenqit etken duyğulı bir metin edi. Mütehassıs ise metinden bir qaç söz ayırdı ve metinni tamamınen oqup bitirmedi. Aynı kün "Bağçasaray rayon makemesi" ögünde işğal polisi, Edem Dudakovnıñ memuriy davasınen bağlı oturışqa kelgen diñleyicilerni qaba şekilde tuttı. Canlı yayında "Qırım birdemligi"niñ jurnalisti tutuldı. Kiçik aynın 21-inde "Bağçasaray rayon makemesi", 10 künge tevqif etilgen Edem Dudakovnıñ davasınen bağlı açıq makeme oturışına kelgen 15 qırımtatar adamından 10-unı tevqif etti. Beş qart diñleyicige 10-12 biñ rublelik (tahminen 4 biñ grivna) para cezası berildi. Dudakov, işğal etilgen Qırımdaki medeniyet mirasını, şu cümleden işğalciler tarafından yañıdan qurulğan Hansaraynı, yoq etmege qarşı faalca narazılıq bildire edi.

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