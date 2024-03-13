Для львівської дитячої лікарні святого Миколая купили лазер для шліфування рубців: гроші на апарат зібрали на благодійній платформі. Від початку року медики допомогли понад 30 дітям із післяопіковими травмами.

Про це Суспільному розповіла заступниця директора з розвитку медзакладу Зоряна Іванюк.

Дванадцятирічний Віталій минулого року отримав опік. Йому зробили вже близько десяти операцій, розповідає його батько Роман Пукало.

"Очікуємо ми шліфування ран після опіків. Сталося таке, нещасний випадок в домашніх умовах. Було втручання – пересадка шкіри. Шліфування було. І так як би приїхали другий раз на шліфування. Перев'язки проходили під наркозом", — каже Роман Пукало.

Роман і Віталій Пукало, 13 березня 2024. Фото: Ольга Іващук / Суспільне Львів

Віталія лікують у дитячий лікарні святого Миколая. Лікарка Галина Саян розповідає, що причиною опіку стала сироватка:

"В нього були ураження обох нижніх кінцівок, геніталій і верхньої кінцівки. 12% площі тіла, II ступінь. Опік був спричинений сироваткою. Тобто, хлопчик хотів собі зварити творог, наскільки нам відомо. Він пережив не одну операцію. Тобто, у нього було і висічення ураженої ділянки, численні перев'язки під загальним знечуленням".

Післяопікові рубці медики застосовують за допомогою спеціального лазера. Рубці мікротравматизують — прогрівають на потрібній глибині за попередньо заданими параметрами.

"Рубець із кожним разом, після кожної процедури буде більш і більш близький по текстурі, по щільності, загалом по вигляду до навколишньої здорової шкіри", — розповідає Галина Саян.

Лазер для шліфування післяопікових рубців, 13 березня 2024. Фото: Ольга Іващук / Суспільне Львів

Це єдиний такий лазер у цій дитячій лікарні. Придбати обладнання італійського виробництва допомогли благодійники, каже заступниця директора з розвитку медзакладу Зоряна Іванюк.

"Ми вже мали змогу прошліфувати рубці понад 30 діткам. Насправді проблема є дуже актуальна. Ви розумієте, що військова травма – це є одна проблема. Але кількість опіків, також і післяопікових рубців збільшилася, особливо минулого року, внаслідок використання різноманітних засобів освітлення. Оскільки були масові відключення світла, обігріву приміщень. І, відповідно, різноманітні речі, які використовувалися людьми, також мали вплив і були небезпечними для дітей, які робили уроки при свічках", — каже Зоряна Іванюк.