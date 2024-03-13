Вперше під час проведення НМТ у центрах тестування встановлять відеоспостереження. Також відновлять перевірку учасників металошукачем. Такі зміни хочуть запровадити цього року у проведенні національного мультипредметного тесту.

Про це 13 березня на брифінгу розповів директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.

Брифінг 13 березня. Фото: Суспільне Полтава

Під час проведення національного мультипредметного тесту посилять контроль за дотриманням доброчесності серед учасників. У центрах тестування встановлять відеоспостереження та відновлять перевірку абітурієнтів металошукачами.

"Минулого року, на жаль, були зафіксовані випадки не дуже рідкісні спроби абітурієнтів скористатися забороненими методами і засобами для отримання відповідної оцінки. Але на Полтавщині таких фактів не було зареєстровано", — повідомив Олександр Сидоренко.

Також у цьогорічному тестуванні збільшили кількість предметів для перевірки до чотирьох. Учні обов’язково складатимуть тести з української мови, математики та історії України. Четвертий предмет абітурієнти обиратимуть самостійно:

Українська література;

Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська);

Хімія;

Фізика;

Біологія;

Географія.

"Враховуючи напрацьований досвід по Україні та побажання керівників вищої школи і громадськості в цілому, було прийнято рішення про те, що трьох предметів замало і 2024-го року виноситься чотири предмети, з яких три є обов’язковими. З тих трьох предметів університету буде важко сформувати контингент першокурсників. Якщо це медицина, то швидше за все, потрібна буде біологія", — розповів Олександр Сидоренко.

Складання тестів з усіх предметів відбудеться протягом одного дня. На виконання всіх завдань учасники матимуть 240 хвилин. Таке рішення ухвалили з міркувань безпеки, розповів Олександр Сидоренко:

"Робота буде проводитися в два тури. Перші два предмети – українська мова і математика – виконуються в перші дві години. Після цього буде технологічна перерва – 20 хвилин. Історія України + четвертий предмет на вибір виконуються в другій частині роботи".

Коли буде НМТ 2024

На Полтавщині передбачене проведення двох сесій НМТ:

Основна – з 14 травня по 25 червня;

Додаткова – з 11 по 19 липня.

Основний етап реєстрації на НМТ розпочнеться 14 березня і триватиме до 11 квітня включно. До 15 квітня учасники зможуть внести зміни в персональному кабінеті щодо предметів тестування та населеного пункту.

За словами Олександра Сидоренка, мультипредметний тест проведуть у десяти містах області. Назви цих населених пунктів не розголошують з міркувань безпеки. Про місце проведення тестування учасники дізнаються з персональних запрошень, які надійдуть в особисті кабінети.

Як повідомив заступник начальника ОВА Антон Чубенко, цьогоріч в області 12 665 випускників, що на 12% більше, ніж минулого року. Тоді повну загальну середню освіту отримали 10 476 учнів.

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