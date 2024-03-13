Вперше під час проведення НМТ у центрах тестування встановлять відеоспостереження. Також відновлять перевірку учасників металошукачем. Такі зміни хочуть запровадити цього року у проведенні національного мультипредметного тесту.
Про це 13 березня на брифінгу розповів директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.
Під час проведення національного мультипредметного тесту посилять контроль за дотриманням доброчесності серед учасників. У центрах тестування встановлять відеоспостереження та відновлять перевірку абітурієнтів металошукачами.
"Минулого року, на жаль, були зафіксовані випадки не дуже рідкісні спроби абітурієнтів скористатися забороненими методами і засобами для отримання відповідної оцінки. Але на Полтавщині таких фактів не було зареєстровано", — повідомив Олександр Сидоренко.
Також у цьогорічному тестуванні збільшили кількість предметів для перевірки до чотирьох. Учні обов’язково складатимуть тести з української мови, математики та історії України. Четвертий предмет абітурієнти обиратимуть самостійно:
- Українська література;
- Іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська);
- Хімія;
- Фізика;
- Біологія;
- Географія.
"Враховуючи напрацьований досвід по Україні та побажання керівників вищої школи і громадськості в цілому, було прийнято рішення про те, що трьох предметів замало і 2024-го року виноситься чотири предмети, з яких три є обов’язковими. З тих трьох предметів університету буде важко сформувати контингент першокурсників. Якщо це медицина, то швидше за все, потрібна буде біологія", — розповів Олександр Сидоренко.
Складання тестів з усіх предметів відбудеться протягом одного дня. На виконання всіх завдань учасники матимуть 240 хвилин. Таке рішення ухвалили з міркувань безпеки, розповів Олександр Сидоренко:
"Робота буде проводитися в два тури. Перші два предмети – українська мова і математика – виконуються в перші дві години. Після цього буде технологічна перерва – 20 хвилин. Історія України + четвертий предмет на вибір виконуються в другій частині роботи".
Коли буде НМТ 2024
На Полтавщині передбачене проведення двох сесій НМТ:
- Основна – з 14 травня по 25 червня;
- Додаткова – з 11 по 19 липня.
Основний етап реєстрації на НМТ розпочнеться 14 березня і триватиме до 11 квітня включно. До 15 квітня учасники зможуть внести зміни в персональному кабінеті щодо предметів тестування та населеного пункту.
За словами Олександра Сидоренка, мультипредметний тест проведуть у десяти містах області. Назви цих населених пунктів не розголошують з міркувань безпеки. Про місце проведення тестування учасники дізнаються з персональних запрошень, які надійдуть в особисті кабінети.
Як повідомив заступник начальника ОВА Антон Чубенко, цьогоріч в області 12 665 випускників, що на 12% більше, ніж минулого року. Тоді повну загальну середню освіту отримали 10 476 учнів.
Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах: