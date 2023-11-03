Три обов’язкових предмети – математика, українська мова та історія України та четвертий на вибір. Такі зміни хочуть запровадити наступного року у проведенні національного мультипредметного тесту.

Про це в ефірі Українського радіо "Полтава" розповіли директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко та ректорка ПНПУ імені Короленка Марина Гриньова.

У восьми містах Полтавської області цього річ було організовано 18 пунктів тимчасових екзаменаційних центрів, говорить Олександр Сидоренко.

В умовах війни проведення Національного мультипредметного тесту потребувало перш за все наявності у пунктах тестування укриттів. На другому місці – технічне забезпечення. Не менше тридцяти комп’ютерів відповідного класу у кожному пункті, сталий Інтернет-зв’язок і підготовлений персонал.

2023-го року на Полтавщині участь у тестуванні взяли 11 тисяч вступників. Кожен на виході з аудиторії вже мав на руках свої результати НМТ, говорить ректорка ПНПУ Марина Гриньова.

Хоча вони нас не дуже порадували. Тому будемо посилено готуватися до тестування наступного року. Зокрема, організуємо у нашому університеті методичні курси, щоб правильно навчати майбутніх вчителів готувати дітей засвоювати навчальний матеріал для складання НМТ.

Проведення тестування ускладнювали хакерські атаки на сайт Українського центру оцінювання якості освіти. Наступного року планують внести деякі зміни, каже директор центру Олександр Сидоренко:

Введемо зовнішній відеонагляд. Дуже важливі для оцінювання знань доброчесність і об’єктивність. Також використаємо на пунктах тестування металошукачі. Адже наші абітурієнти надто обізнані в IT-технологіях. Цього року були поодинокі випадки втручання у результати тестування.

Також будуть завдання на логічне мислення, як це було при написанні ЗНО. Планують до трьох обов’язкових предметів (українська мова, математика, історія України) додати четвертий на вибір вступника. Такі запити і вищої школи, і суспільства.

Більше слухайте за посиланням.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook