Троє людей у лікарні через влучання безпілотника в Сумах

Семеро з десяти травмованих унаслідок влучання безпілотника в Сумах лікуються амбулаторно, троє — у лікарні. Тіло однієї людини дістали з-під завалів. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Про це повідомили в міськраді станом на 13:00.

Стан двох травмованих – важкий стабільний, одного – середньої важкості.

Наслідки влучання безпілотника в Сумах. 13 березня 2024. Фото: Суспільне Суми

За інформацією міськради, зруйновано два під’їзди одного з житлових будинків. Ще у двох – пошкоджено вікна та балкони. Холодна вода є у всіх багатоповерхівках, гаряча – відсутня у двох, газ – в одній, електрика – в одній. Без опалення – 15 будинків. Проводяться ремонтні роботи.

Дві родини поселені в тимчасове житло.

Фото: Суспільне Суми

Організовано надання постраждалим допомоги на місці надзвичайної події Радою волонтерів Сумської територіальної громади, французькою ГО АСТЕD, БФ "Право на захист", гуманітарною місією "Проліска", БФ "Рокада", БО ПБФ "Карітас Суми", Першим Сумським гуманітарним штабом і World Central Kitchen.

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