Підприємці можуть отримати компенсацію за облаштування робочого місця для працівників з інвалідністю. Цього року на Тернопільщині програмою скористалося агропідприємство з Шумської громади.

Про це Суспільному розповів директор обласного центру зайнятості Микола Городецький. За його словами, програма діє від серпня минулого року і за цей час нею скористалися 2 роботодавці.

Володимир Седлецький — ветеран російсько-української війни. Він служив у 115 бригаді водієм. Каже, на фронті отримав 2 групу інвалідності. Майже 2 місяці тому Володимир працевлаштувався охоронцем на агропідприємстві в селі Рохманів Шумської громади.

"Списали з армії через інвалідність, а зараз працюю. Був раніше на біржі, там запропонували сюди на роботу. Тут прийняли. Це не є важка робота. Зважити машини, документація, написати в зошит, дати в бухгалтерію і все. Фізично неважко. Організація створює мені умови, яких вимагають лікарі. У мене є лікувальний лист, я був на біржі, там мене направляли сюди. Вони в курсі та згідно моїх вимог підшукували роботу. Не я сам спілкувався, а біржа знайшла мені роботу".

Володимир Седлецький. Суспільне Тернопіль

Власник підприємства Ігор Костюк каже, на облаштування робочого місця для Володимира витратили близько 90 тисяч гривень.

"До мене звернулися з центру зайнятості і запитали, чи маю я вакансії. Як з’ясували, Володимир ще й військовий. Навіть якби того місця не було, то ми б не відмовили. Тому я одразу прийняв рішення, що місце йому знайду. Із 25 січня Володимир працює офіційно на посаді охоронця. В нього робочий день з 08:00 до 17:00". Згідно потреб з облаштування робочого місця для нього придбали ноутбук для ведення обліку, два телевізори. Оскільки він має легеневе захворювання, то купили освіжувач повітря і меблі під це робоче місце. Нам компенсували більше 70 тисяч гривень".

Ігор Костюк. Суспільне Тернопіль

Директор обласного центру зайнятості Микола Городецький каже, агропідприємство на Шумщині — перший заклад в області, який скористався програмою компенсації за облаштування робочого місця для людей з інвалідністю цього року.

"Для людей з першою групою інвалідності можна отримати зараз 106,5 тисяч гривень компенсації, з квітня буде 120 тисяч гривень. За облаштування робочого місця для людей 2 групи інвалідності можна отримати 71 тисячу гривень, а з квітня 80 тисяч гривень. Компенсація залежить від мінімальних заробітних плат, для другої групи 10 заробітних плат, а першої 15-ть. Вже маємо досвід в Шумську, також впевнені, що по всій Тернопільщині роботодавцям виділено більше 20 мільйонів гривень на цю програму для області".

Агропідприємство в Шумській громаді. Суспільне Тернопіль

Програма передбачає, що підприємець має облаштувати робоче місце для людини з інвалідністю необхідними засобами та технікою.

"Це спеціалізовані меблі, слухові апарати, комп’ютерна техніка, мобільні телефони та багато всього іншого", — каже Микола Городецький.

Микола Городецький. Суспільне Тернопіль

За його словами, така програма діє від серпня минулого року. Торік нею скористався один підприємець з області.