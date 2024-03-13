НМТ-2024: як зареєструватися та коли складати — пояснення черкаських освітян

Національний мультипредметний тест на Черкащині триватиме із 14 травня до 19 липня. Реєстрація розпочинається 14 березня.

Про особливості організації та проведення національного мультипредметного тесту в області в 2024 році, на пресбрифінгу розповів керівник управління освіти і науки обласної військової адміністрації Валерій Данилевський.

За словами Валерія Данилевського, у 2024 році очікується майже девʼять тисяч учасників.

"Умови складаються так, що третій рік поспіль ми готуємося до проведення НМТ з використанням технологій тестування у компʼютерному форматі. У 2024 році в області повну загальну середню освіту здобувають 7150 випускників. Утім очікується, що буде майже девʼять тисяч учасників. Торік зареєструвалися 9014 людей", — деталізував Валерій Данилевський.

Згідно з наказом Міністерства освіти України затверджено терміни проведення НМТ та кількість предметів:

"Триватиме мультипредметне тестування з 14 травня до 19 липня. Та складатиметься з чотирьох навчальних предметів — українська мова, математика, історія України, які є обовʼязковими. Також з двох предметів на вибір — українська література, іноземні мови, біологія, географія, фізика, хімія",— уточнив головний освітянин області.

Фото: Суспільне Черкаси

Тимчасові екзаменаційні центри заплановано створити в 14 населених пунктах Черкаської області. Це заклади освіти, у яких аудиторії обладнано компʼютерною технікою, а апаратне та програмне забезпечення відповідає вимогам Українського центру оцінювання якості освіти.

"В усіх визначених тимчасових екзаменаційних центрах, а це до 50 обʼєктів, торік було 24, наявні укриття. Учасники випробувань матимуть змогу переміщуватися в разі оголошення повітряної тривоги".

Реєстрація на НМТ

Реєстрація на Національний мультипредметний тест розпочинається завтра, 14 березня — і триватиме до 11 квітня, розповіла проректор із питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Наталія Лісова.

"Реєстрація на НМТ відбуватиметься виключно електронно на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти. Триватиме вона до 11 квітня, утім можливе внесення змін до реєстраційних даних до 15 квітня", — пояснила Наталія Лісова.

З її слів, основні сесії НМТ триватимуть з 14 травня до 25 червня. Потім буде можливість скласти під час додаткових сесій, що триватимуть із 11 по 19 липня, додала проректор з питань НМТ.

Як зареєструватися на НМТ

Щоб зареєструватися для участі в НМТ вступнику потрібно за допомогою спеціального сервісу створити персональний кабінет та зазначити особисті дані:

﻿﻿реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП),

﻿﻿прізвище, імʼя, по батькові,

﻿﻿дату народження,

﻿﻿дані документа, що посвідчує особу

У персональному кабінеті внести реєстраційні дані:

﻿﻿контактну інформацію (телефон),

﻿﻿категорію "випускник поточного року" або "випускник минулих років",

﻿﻿указати на потребу створення особливих (спеціальних) умов,

﻿﻿вибрати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір,

﻿﻿вибрати населений пункт в Україні або за кордоном, де вступник планує проходити НМТ,

﻿﻿вибрати мову (мови меншин) складання предметів сертифікаційної роботи (вступник за потреби матиме змогу вибрати мову, якою бажає отримати завдання сертифікаційної роботи з математики, та/або історії України, та/або біології, та/або географії, та/або фізики, та/або хімії);

﻿﻿завантажити сканкопії реєстраційних документів;

﻿﻿надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши відповідну кнопку в сервісі.

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