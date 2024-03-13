Девʼять волонтерів з Недобоївської громади Чернівецької області вирушили на Донеччину, щоб зводити там оборонні укріплення. Зробили це одними з перших в області. Додому повернуться щонайменше за місяць.

Про це у коментарі Суспільному розповів голова громади Юрій Юзва.

Загалом з громади на Донеччину виїхали восьмеро волонтерів, а також голова громади. Юзва каже, вимог до фахівців не було.

"Зі мною поїхали хлопці, які не бояться. Вони багато що вміють: зварювати, ремонтувати й за потреби – копати. Нам неважливе питання зарплати, бо треба допомагати. Їдемо туди одними з перших",– каже Юзва.

Джерело: facebook/Недобоївська громада

За словами голови громади, буковинці перебуватимуть на Донеччині щонайменше місяць. На цей час Юзва взяв відпустку.

На сторінці громади у Facebook йдеться, що волонтери допомагатимуть зводити оборонні укріплення на "критичних ділянках фронту". Крім буковинців, посилюватимуть лінію оборони волонтери з інших областей. Зокрема, йдеться про Тернопільську, Закарпатську, Львівську та Полтавську області.

Як шукають волонтерів

Будівництво фортифікаційних споруд – оплачувана робота. Дописи про пошук волонтерів публікували на сторінках кількох громад області. Водночас умови роботи різні.

Наприклад, Вашківецький міський голова Микола Перч повідомив у Facebook, що для будівельних робіт шукають десятьох людей, які в місяць отримають 20 тисяч гривень зарплати. Тривалість поїздки – один, за бажанням – два місяці.

У дописі Юрковецького сільського голови Віталія Шафера йдеться про те, що волонтери отримають відстрочку від мобілізації до кінця року. Тривалість поїздки – два-три тижні з оплатою у розмірі 1500 гривень за день роботи.

Звертатися щодо будівництва укріплень можна до місцевих рад чи старост у селах.

Що відомо про будівництво фортифікаційних споруд в Україні

Раніше, 24 листопада, при Міністерстві оборони створили Міжвідомчу робочу групу, яка вивчатиме проблеми будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

У грудні 2023 року уряд України виділив 31,7 мільйона гривень на завершення будівництва фортифікацій на одному з важливих напрямків.

12 січня 2024 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з резервного фонду на будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд додатково виділили ще 2,5 мільярда гривень.

"З цих коштів 1,4 млрд грн піде на фортифікаційне обладнання оборонних рубежів. Ще 1,1 млрд грн — на облаштування смуг невибухових загороджень", — повідомив Шмигаль.

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