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Щомісяця заробляли понад 2 млн грн: на Одещині викрили наркоугруповання
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Щомісяця заробляли понад 2 млн грн: на Одещині викрили наркоугруповання

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Щомісяця заробляли понад 2 млн грн: на Одещині викрили наркоугруповання
Чоловік, якого підозрюють у збуті наркотиків. Фото: ГУ НП в Одеській області

На Одещині викрили угрупування, яке підозрюють у розповсюдженні наркотиків та психотропів в області та по всій території України.

Про це 13 березня повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одеської області та Держприкордонслужбі.

За даними поліції, злочинне угрупування складалось з чотирьох одеситів — двох жінок та чоловіків віком від 29 до 49 років. У ДПСУ уточнили, що головною організаторкою була 29-річна жінка.

Одесити використовували соціальні мережі та мобільні застосунки для пошуку клієнтів та збуту наркотичних засобів канабісу і креку та психотропних речовин амфетаміну й Alfa PVP. "Товар" відправляли поштою по Одещині та інших регіонах України, зазначили у поліції.

Щомісяця заробляли понад 2 млн грн: на Одещині викрили наркоугруповання
Посилки, які відправляло наркоугруповання. Фото: ДПСУ

Дії угрупування упродовж кількох місяців документували правоохоронці. З поштових відділень, місць проживання та транспорту вони вилучили як речові докази понад чотири кілограми різних наркотиків та психотропів, а також ваги, пакувальний матеріал, "чорнові" записи, гроші, телефони та автомобіль.

"Походження деяких речовин вже підтверджене експрес-тестами та експертними висновками. За цінами "чорного ринку", зловмисники щомісяця отримували з оборудок понад 2 млн 250 тис. грн", — йдеться у повідомленні.

Усіх фігурантів затримали, їм повідомили про підозру ч. 2 ст. 307Незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі особливо небезпечних, зокрема повторно. Кримінального кодексу України. За що загрожує позбавлення волі на термін від шести до десяти років з конфіскацією майна. Досудове слідство триває.

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