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На Тернопільщині попрощалися з бійцем Олегом Грибиком
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На Тернопільщині попрощалися з бійцем Олегом Грибиком

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Прощання із Олегом Грибиком
Похорон Олега Грибика. Фото: Великогаївська громада

На Тернопільщині у Великогаївській громаді попрощалися із загиблим бійцем Олегом Грибиком.

Про це повідомили на сторінці Великогаївської громади.

Жителі села Прошова, рідні, священнослужителі, військовослужбовці, представники влади, побратими та друзі зустріли тіло загиблого бійця.

Прощання із Олегом Грибиком
Похорон Олега Грибика. Фото: Великогаївська громада

"На захисті стоять найкращі. Серед них був і наш Олег. Він поклав своє молоде життя на вівтар свободи і незалежності України. Його подвиг назавжди залишиться в наших серцях та в історії держави", — сказав отець Михайло Рудак.

Прощання із Олегом Грибиком
Похорон у Великогаївській громаді. Фото: Великогаївська громада

Чоловік загинув 7 березня, поблизу населеного пункту Іванівське, що на Донеччині.

у громаді попрощалися із Олегом Грибиком
Прощання із бійцем. Фото: Великогаївська громада

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