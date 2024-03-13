На Тернопільщині попрощалися з бійцем Олегом Грибиком

На Тернопільщині у Великогаївській громаді попрощалися із загиблим бійцем Олегом Грибиком.
Про це повідомили на сторінці Великогаївської громади.
Жителі села Прошова, рідні, священнослужителі, військовослужбовці, представники влади, побратими та друзі зустріли тіло загиблого бійця.
Похорон Олега Грибика. Фото: Великогаївська громада
"На захисті стоять найкращі. Серед них був і наш Олег. Він поклав своє молоде життя на вівтар свободи і незалежності України. Його подвиг назавжди залишиться в наших серцях та в історії держави", — сказав отець Михайло Рудак.
Похорон у Великогаївській громаді. Фото: Великогаївська громада
Чоловік загинув 7 березня, поблизу населеного пункту Іванівське, що на Донеччині.
Прощання із бійцем. Фото: Великогаївська громада
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