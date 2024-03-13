Спортсмени з Рівного взяли участь у Всеукраїнському турнірі з джиу-джитсу. Вони вибороли 31 золоту медаль, 29 — срібних і 20 — бронзових й посіли друге місце в загальному заліку.

Про це 13 березня Суспільному повідомила головна тренерка клубу "Avangard Jiu-jitsu Rivne" і президентка Федерації джиу-джитсу Рівненської області Олена Ліснічук.

За її словами, змагання відбулися у Львові 10 березня. В загальному заліку, серед 25 команд, рівняни посіли друге місце:

"Це наш рекорд за кількістю золотих медалей — їх 31. Діти та підлітки часом працювали кожного дня і на додаткових тренуваннях. Це була ціль для нас всіх. Є діти, які боролися у двох категоріях — боротьба у кімоно і без. Є діти, які там і там стали золотими призерами".

Рівненська команда джиу-джитсу. Фото надала Олена Ліснічук

Олена Ліснічук додала, що це не вибірковий турнір на подальші змагання, однак деякі учасники команди вже готуються до європейського турніру.

Олена Ліснічук перша зліва. Фото надала Олена Ліснічук

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