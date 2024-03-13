Спортсмени з Рівного взяли участь у Всеукраїнському турнірі з джиу-джитсу. Вони вибороли 31 золоту медаль, 29 — срібних і 20 — бронзових й посіли друге місце в загальному заліку.
Про це 13 березня Суспільному повідомила головна тренерка клубу "Avangard Jiu-jitsu Rivne" і президентка Федерації джиу-джитсу Рівненської області Олена Ліснічук.
За її словами, змагання відбулися у Львові 10 березня. В загальному заліку, серед 25 команд, рівняни посіли друге місце:
"Це наш рекорд за кількістю золотих медалей — їх 31. Діти та підлітки часом працювали кожного дня і на додаткових тренуваннях. Це була ціль для нас всіх. Є діти, які боролися у двох категоріях — боротьба у кімоно і без. Є діти, які там і там стали золотими призерами".
Олена Ліснічук додала, що це не вибірковий турнір на подальші змагання, однак деякі учасники команди вже готуються до європейського турніру.
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