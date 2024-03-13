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РФ поновила штурмові дії на Куп'янському напрямку — "Сталевий кордон"
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РФ поновила штурмові дії на Куп'янському напрямку — "Сталевий кордон"

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Українські військові. Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку військові фіксують активізацію штурмових дій зі сторони російських окупантів. Це говорить про поновлення ресурсів росіян.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" 13 березня розповів речник підрозділу "Сталевий кордон" Іван Шевцов.

"Сили оборони відбили чотири атаки поблизу населених пунктів Синьківка і Табаївка. Це говорить про те, що ворог здійснював накопичення особового складу, техніки, поновлював ті втрати, які він несе, і зараз поновив свої штурмові дії", — сказав Шевцов.

На Лиманському напрямку ситуація лишається стабільно напруженою, говорить речник загону.

"РФ безперервно продовжує здійснювати штурмові дії. Основними напрямками там залишається Білогорівка, Терни", — розказав Іван Шевцов.

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Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

За його словами, росіяни продовжують постійно артилерійські обстріли на Лимано-Куп'янському напрямку: за останню добу російські війська завдали від 700 до 800 обстрілів.

Також РФ завдала понад 10 авіаударів КАБами і ФАБами по прикордонних населених пунктах.

"Найбільше страждають ті населені пункти, де проживає цивільне населення, а не [розташовуються] позиції Сил оборони. Ворог гатить хаотично для того, що налякати місцеве населення", — каже Іван Шевцов.

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