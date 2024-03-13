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Сапери ДСНС за допомогою спецмашин розмінували понад 47 гектарів земель на Миколаївщині
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Сапери ДСНС за допомогою спецмашин розмінували понад 47 гектарів земель на Миколаївщині

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Сапери ДСНС за допомогою спецмашин розмінували понад 47 гектарів земель на Миколаївщині
Рятувальник та спецмашина для розмінування, Миколаївщина. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області/Facebook

У Миколаївській області станом на 13 березня надзвичайники за допомогою спецмашин розмінували 47,3 гектара земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій на Фейсбук.

Під час розмінування спеціалісти використовують як міношукачі, обстежуючи метр за метром, так і спецтехніку.

"На сьогодні на території Миколаївщини залучено чотири такі машини, з яких одна — MV-4Машина для розмінування з дистанційним управлінням. Призначена для очищення від усіх типів протипіхотних мін і має захист від усіх типів протитанкових мін. Максимальна глибина очищення ґрунту 32 сантиметри. та три — MV-10Система розмінування з подвійним комплектом обладнання, призначена для очищення різних типів мін та боєприпасів. Робочі інструменти для копання та розмінування кріпляться до передньої частини системи, щоб підірвати або знищити міни, коли MV-10 рухається вперед. Максимальна глибина очищення ґрунту 60 сантиметрів. від фонду Говарда Баффета", — йдеться в повідомленні надзвичайників.

Сапери ДСНС за допомогою спецмашин розмінували понад 47 гектарів земель на Миколаївщині
Пульт керування спецмашиною, Миколаївщина. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області/Facebook

Дуже часто під ланцюговий механізм техніки потрапляють різнокаліберні боєприпаси, що вибухають на місці, додають сапери.

Сапери ДСНС за допомогою спецмашин розмінували понад 47 гектарів земель на Миколаївщині
Територія, що підлягає обстеженню, Миколаївщина. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області/Facebook

Що відомо про розмінування Миколаївщини

  • Від початку повномасштабної російської агресії, сапери ДСНС вилучили 22 062 вибухонебезпечних предмети на території Миколаєва та області. Станом на січень 2024 року в регіоні працює шість піротехнічних груп.
  • На Миколаївщині у 2023 році зафіксували 62 епізоди підриву жителів на вибухово-небезпечних предметів. Загиблих та поранених 67 людей, з них — 8 дітей. У регіоні 30 відсотків земель вважають потенційно засміченими — це 754 тисячі гектарів.

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