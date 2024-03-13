У Миколаївській області станом на 13 березня надзвичайники за допомогою спецмашин розмінували 47,3 гектара земель сільськогосподарського призначення.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій на Фейсбук.
Під час розмінування спеціалісти використовують як міношукачі, обстежуючи метр за метром, так і спецтехніку.
"На сьогодні на території Миколаївщини залучено чотири такі машини, з яких одна — MV-4Машина для розмінування з дистанційним управлінням. Призначена для очищення від усіх типів протипіхотних мін і має захист від усіх типів протитанкових мін. Максимальна глибина очищення ґрунту 32 сантиметри. та три — MV-10Система розмінування з подвійним комплектом обладнання, призначена для очищення різних типів мін та боєприпасів. Робочі інструменти для копання та розмінування кріпляться до передньої частини системи, щоб підірвати або знищити міни, коли MV-10 рухається вперед. Максимальна глибина очищення ґрунту 60 сантиметрів. від фонду Говарда Баффета", — йдеться в повідомленні надзвичайників.
Дуже часто під ланцюговий механізм техніки потрапляють різнокаліберні боєприпаси, що вибухають на місці, додають сапери.
Що відомо про розмінування Миколаївщини
- Від початку повномасштабної російської агресії, сапери ДСНС вилучили 22 062 вибухонебезпечних предмети на території Миколаєва та області. Станом на січень 2024 року в регіоні працює шість піротехнічних груп.
- На Миколаївщині у 2023 році зафіксували 62 епізоди підриву жителів на вибухово-небезпечних предметів. Загиблих та поранених 67 людей, з них — 8 дітей. У регіоні 30 відсотків земель вважають потенційно засміченими — це 754 тисячі гектарів.
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