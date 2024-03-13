У Миколаївській області станом на 13 березня надзвичайники за допомогою спецмашин розмінували 47,3 гектара земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій на Фейсбук.

Під час розмінування спеціалісти використовують як міношукачі, обстежуючи метр за метром, так і спецтехніку.

"На сьогодні на території Миколаївщини залучено чотири такі машини, з яких одна — MV-4 та три — MV-10 від фонду Говарда Баффета", — йдеться в повідомленні надзвичайників.

Пульт керування спецмашиною, Миколаївщина. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області/Facebook

Дуже часто під ланцюговий механізм техніки потрапляють різнокаліберні боєприпаси, що вибухають на місці, додають сапери.

Територія, що підлягає обстеженню, Миколаївщина. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області/Facebook

Що відомо про розмінування Миколаївщини

Від початку повномасштабної російської агресії, сапери ДСНС вилучили 22 062 вибухонебезпечних предмети на території Миколаєва та області. Станом на січень 2024 року в регіоні працює шість піротехнічних груп.

На Миколаївщині у 2023 році зафіксували 62 епізоди підриву жителів на вибухово-небезпечних предметів. Загиблих та поранених 67 людей, з них — 8 дітей. У регіоні 30 відсотків земель вважають потенційно засміченими — це 754 тисячі гектарів.

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