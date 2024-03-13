Вночі армія РФ атакувала Суми БпЛА: що відомо

Вночі 13 березня армія РФ атакувала Суми БпЛА типу "шахед". У результаті атаки було влучання у багатоквартирний житловий будинок.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, на місці влучання працюють усі аварійно-рятувальні служби. Наслідки удару уточнюються.

Повітряна тривога в області була оголошена о 00:56. О 1:27 у Повітряних силах повідомили, що в районі Сум зафіксовані російські безпілотники. Близько 1:30 у місті було чути звуки вибуху. О 2:08 був відбій повітряної тривоги.

На місці удару зайнялася пожежа. Станом на 7:00 її ще не вдалося локалізувати.

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