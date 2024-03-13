У Сумах є загиблі внаслідок атаки РФ вночі 13 березня. За попередньою інформацією, з-під завалів врятовано 10 людей, 8 з них отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це зазначили в Сумській ОВА.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що у Сумах серед зниклих безвісти можуть бути троє людей.

"Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють всі необхідні служби, розгорнуто пункт незламності", - зазначили в ОВА.

“Три поверхи повністю склалися, і я вважаю, що ті під'їзди, які поруч доведеться зносити, на жаль”, - повідомив в. о. міського голови Сум Артем Кобзар.

За його словами, мешканців, які втратили житло, є куди поселити: "Є місця, і в області, і у нас у місті. Якщо у людей немає можливості залишитись у родичів, то вони звертаються і ми будемо розселяти у місті Суми".

"Триває підготовка місць для можливих переселень людей з будинку. Найближче це гуртожиток аграрного університету — більше 100 місць. І наш гуртожиток на Хіммістечку, вул. Охтирська. Там більше 50 місць. За потреби ми готові приймати людей", - повідомив Олексій Дрозденко.

За попередньою інформацією, “шахед” влучив у третій поверх багатоквартирного будинку у Сумах, зазначив начальник МВА Олексій Дрозденко.

"Візуально видно, що з другого по п'ятий поверх квартири зруйновані вщент — знищені", - зазначив начальник МВА.

Президент Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по Сумах: "Усім, хто постраждав, буде надано допомогу. Вдячний кожному й кожній, хто працює заради людей і допомагає в рятувальній роботі".

Фото: Суспільне Суми

Попередньо, пошкоджено до 50 квартир, близько 20 з них повністю знищені та не підлягають відновленню, як повідомив Суспільному керівник гуманітарного центру "Проліска" у Сумській області Олексій Сахно.

"Проліска" привезла матеріали для швидкого ремонту домогосподарств — це плівка, ОСБ, брезент для того, щоб закрити вікна. Та непродовольчі товари — ковдри, матраци, спальники, ліхтарі для тих людей, у яких повністю пошкоджені квартири і яким треба буде вже сьогодні десь ночувати. Вже є 20 звернень, але робота триває", - додав Олексій Сахно.

“Ми приїхали о третій ранку. Близько 75 стаканів чаю зробили, більше 50 – кави. О 8:00 гарячий обід – каша і сендвічі. Ми протягом цього дня будемо тут знаходитись. Не тільки рятувальні служби підходили до нас, також ті люди, яких вивели з будинку”, - розповіла волонтерка Ксенія Гриник.

Фото: Суспільне Суми

За даними рятувальників, на місці працюють психологи ДСНС.

Що відомо про нічну атаку у Сумах 13 березня

Повітряна тривога в області була оголошена о 00:56. О 1:27 у Повітряних силах повідомили, що в районі Сум зафіксовані російські безпілотники. Близько 1:30 у місті було чути звуки вибуху. О 2:08 був відбій повітряної тривоги.

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