Останні новини Харкова та Харківської області за 13 березня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
Вижили після удару по нафтобазі, втратили друзів і дім, але почали відбудову: історія родини з Харкова
Родина Гребенкіних з вулиці Котельної у Харкові вижила під час російського удару по нафтобазі в Немишлянському районі 9 лютого — тоді внаслідок виливу палива загорілася вулиця. Семеро людей загинули у пожежі, вогонь знищив 15 будинків. Гребенкіни серед тих, хто втратив житло і друзів.
Вечірнє зведення Генштабу 13 березня
Слобожанський напрямок:
- авіудару зазнав Вовчанськ;
- росіяни обстріляли Гранів, Стрілечу, Борисівку Харківської області.
Куп'янський напрямок:
- під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області;
- Сили оборони відбили чотири атаки РФ в районах Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де росіяни намагався витіснити підрозділи із займаних позицій.
Наслідки удару по Вовчанську: рятувальники загасили пожежу
Внаслідок удару авіабомбою по Вовчанську спалахнула пожежа на площі у 5 кв. м
"В результаті бомбардування сталися руйнації житлових будинків та магазину. Також пошкоджені поруч розташовані п'яти- та двоповерхові будівлі, торговельні об'єкти", — сказано у повідомленні.
Внаслідок удару по Вовчанську поранений чоловік
Він отримав уламкове поранення, повідомив керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Під ударом опинилися житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Зруйновано магазини. В лікарні один чоловік, він отримав осколкове поранення в голову", — сказано у повідомленні.
У Нововодолазькій громаді зафіксували сказ у собаки
Про це повідомила Держспоживслужба.
Собака захворів у селі Стулепівці, діагноз підтвердили 5 березня. З 7 березня у селі оголосили карантин.
Голову Балаклійського районного суду, якого підозрюють у роботі на РФ під час окупації, хочуть звільнити
Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя внесла подання про звільнення, повідомили в раді 13 березня.
Суддю звинувачують у держаній зраді: "Після окупації міста Балаклія суддя та голова Балаклійського районного суду Харківської області Купін В.В. добровільно перейшов на бік ворога, погодився співпрацювати з представниками збройних сил російської федерації, надавати їм допомогу в підривній діяльності проти України, виконувати незаконні завдання щодо становлення окупаційної влади".
14 березня трамвай №27 змінить маршрут
Про це повідомила пресслужба міської ради.
За її даними, це пов'язано з ремонтом трамвайної колії. Закриють з 09:30 до 15:30 ділянку від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського в напрямку вул. Москалівської.
У цей період трамвай №27 курсуватиме так:
- розворотне коло "Салтівське" — пр. Тракторобудівників — вул. Героїв Праці — вул. Академіка Павлова — просп. Героїв Харкова — пл. Конституції — пл. Павлівська — вул. Університетська — вул. Греківська — пров. Рибасівський — вул. Гольдбергівська — вул. Москалівська — розворотне коло "Новожанове";
- у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.
Поранених внаслідок авіаудару по Вовчанську немає — Лободенко
Інформація про людей під завалами зруйнованого будинку не підтвердилась, повідомив Суспільне Харків начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко.
"Центр зруйнований, але без поранених. Зруйновані житлові будинки, офісні, складські приміщення — пошкоджена цивільна інфраструктура. Удар по самому центру міста. По Вовчанську б'ють КАБами щодня", — сказав Лободенко.
З Харкова призначили додатковий поїзд до Ворохти на час весняних канікул
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
"Поїзд №201/202 Харків — Ворохта відправляється з Харкова через день по парних о 18:55 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправляється по непарних о 16:29 та прибуватиме до Харкова о 12:33", — сказано у повідомленні.
У Вовчанську внаслідок авіаудару пошкоджений двоповерховий житловий будинок і споруди поруч
Інформація про поранених не надходило, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Суд почав розглядати справу екснардепа Дмитра Святаша: в яких нових злочинах обвинувачують
13 березня у Печерському суді Києва почали слухати справу колишнього депутата "Партії регіонів" з Харкова Дмитра Святаша, стало відомо з документа на сайті Печерського суду Києва.
Засідання стосувалося одного з обвинувачень Святаша: відмивання майна "Української металургійної компанії" організованою групою або в особливо великих розмірах, одержаного злочинним шляхом.
Читайте у матеріалі, в чому ще обвинувачують екснардепа.
Росія завдала удару по Вовчанську: під завалами можуть перебувати люди
Про це повідомили у поліції Харківської області.
"За попередніми даними, близько 15:00 завдали удару керованою авіабомбою. Пошкоджений двоповерховий будинок. Під завалами можуть перебувати люди", — йдеться у повідомленні.
Рятувальники загасили пожежу у Ківшарівці: горіла трава та очерет
Пожежа сталася вранці 13 березня, повідомили в облуправлінні ДСНС.
"Горіла трава та очерет на площі 300 кв.м. Об 11:12 пожежу вдалось загасити. Вогнеборці добровільної пожежної команди запобігли поширенню полум'я на житловий сектор та ліс. Причина виникнення загоряння встановлюється", — йдеться у повідомленні.
На Харківщині судитимуть 58-річного жителя Балаклії, якого обвинувачують у колабораціонізмі
Про передачу обвинувального акту до суду повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
"У серпні 2022 року обвинувачений, перебуваючи в Балаклії, на той час окупованій збройними силами РФ, активно радів окупантам. Чоловік публічно промовляв, що "Росія тут назавжди", закликав підтримувати військовослужбовців держави-агресора і схиляв інших жителів співпрацювати з російськими загарбниками", — йдеться у повідомленні.
РФ завдала ударів по Курилівці на Харківщині
Про це повідомили в Харківській облпрокуратурі.
"За даними слідства, 13 березня приблизно о 9:00 та 11:00 російські військовослужбовці обстріляли село Курилівка Купʼянського району. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди. За попередніми даними, обстріли велись з артилерії", — йдеться у повідомленні.
Компанія-підрядник має повернути майже 600 тисяч гривень через збитки під час ремонту доріг і тротуарів в Індустріальному районі Харкова
Про це повідомили в облпрокуратурі.
"У 2019 році між органом місцевого самоврядування та ТОВ-підрядником укладено договори щодо проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів у Індустріальному районі Харкова — по вул. 12-го Квітня. Підрядником порушено умови договору — вартість та обсяги фактично виконаних робіт не відповідають замовленню. У результаті бюджету Харківської міської територіальної громади завдано збитків на суму майже 600 тис. грн", — йдеться у повідомленні.
Східний апеляційний господарський суд підтримав апеляцію прокуратури — скасував рішення суду попередньої інстанції й ухвалив постанову, якою зобов’язав стягнути з ТОВ завдані збитки, розповіли у прокуратурі.
Погода на 14 березня у Харкові та області: дані гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Невеликі опади (мокрий сніг, дощ);
- Вночі слабке налипання мокрого снігу, слабка ожеледь;
- На дорогах місцями — ожеледиця;
- Вітер південно-східний, 7-12 м/с;
- Температура повітря в Харківській області: вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла;
- Температура повітря в Харкові: вночі 0 - 2° морозу, вдень 4-6° тепла.
25-річну жительку Куп'янська підозрюють у видачі російських паспортів під час окупації
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури в Telegram.
За даними слідства, в окупації підозрюванf, яка працювала бухгалтеркою на підприємстві, пішла на співпрацю з російськими військами та обійняла посаду в "управлінні внутрішніх справ". "Її головним "посадовим обовʼязком" були оформлення та видача російських паспортів. За роботу на ворога жінка отримувала заробітну плату в російських рублях", — сказано в повідомленні.
Наразі підозрювана переховується від слідства у РФ, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.
Жителька Балаклії передавала дані про ЗСУ росіянам, щоб завадити звільненню Харківщини
Про це повідомили у Службі безпеки України та Харківській обласній прокуратурі.
За даними слідства, підозрювана з червня по вересень 2022 року передавала росіянам геолокації підрозділів ЗСУ, а також опис і фото техніки, які були зосереджені на Куп’янському напрямку.
"Для збору даних жінка обходила прифронтову місцевість та приховано фотографувала місця дислокації українських військових та техніки. Вказані дані підозрювана відправляла своєму колишньому однокласнику, який перебував в окупованій Балаклії Ізюмського району та мав "зв'язки" з представниками РФ. Інформацію підозрювана "зливала" агенту через Telegram", — сказано в повідомленні.
Отримувач даних про Сили оборони у Балаклії працював у "МВС" окупаційних військ, зазначили в СБУ.
60-річного харківʼянина врятували з пожежі
Про випадок повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
"Займання сталося у пров. Івана Каркача в Індустріальному районі Харкова. Там у покинутій двоповерховій будівлі горіло сміття на площі пʼять кв. м. В осередку пожежі вогнеборці знайшли чоловіка та витягли на свіже повітря. Причина виникнення загоряння — необережність при поводженні з вогнем", — сказано в повідомленні.
Обстріли Харківщини: дані ОВА
Протягом 12 березня близько 20 населених пунктів Харківщини перебували під російськими обстрілами з артилерії та мінометів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Гурʼїв Козачок, Гатище, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
- По Вовчанську за добу били двічі: о 08:40 у місті пошкодили будівлю ветлікарні, під час атаки о 23:00 пошкоджень зазнав будинок;
- О 15:19 Росія ракетами С-300 вдарила по Новому Коротичу Харківського району, там пошкоджені два ангари;
- Внаслідок ударів по Подолах Куп'янського району о 13:55 горіла господарча споруда та два автомобілі. Пожежу ліквідували;
- Об 11:00 ракети РФ влучили в Балаклії, пошкоджень зазнало цивільне підприємство.
За даними Синєгубова, в жодному з населених пунктів, які перебували під атаками, немає поранених.
Станція "Спортивна" відкрита та обслуговує пасажирів
За пʼять хвилин після оголошення про закриття станції у Харківському метрополітені повідомили, що станція відчинена.
Обстріли Харківщини: дані поліції
Протягом 12 березня армія РФ обстрілювала Куп'янський, Богодухівський та Харківський райони, повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
- Близько 13:50 росіяни вдарили з артилерії 152-го калібру по Подолах на Куп'янщині. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у господарчій споруді, також горіли два автомобілі;
- О 05:20 13 березня росіяни з артилерії обстріляли Козачу Лопань Харківського району. Пошкоджені приватний будинок та гараж;
- 12 березня росіяни двічі поцілили по Вовчанську: о 01:30 та 08:40. Внаслідок обстрілів повністю знищений один з корпусів ветлікарні, інші корпуси пошкоджені. Також пошкоджень зазнали приватні домоволодіння.
У Балаклійській громаді проводять розмінування 13 березня
Про це Суспільне Харків повідомив керівник облдепартаменту цивільного захисту Іван Сокол.
- З 09:00 до 12:00 розмінування триватиме поблизу Нової Гусарівки;
- З 10:00 до 12:00 між селами Асіївка та Попівка проведуть контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів;
- З 11:30 до 12:00 поблизу села Вербівки триватиме розмінування.
У Харкові тимчасово закриють станцію метро "Спортивна"
Про це повідомила пресслужба міської ради.
Це повʼязано з навчаннями військових у місті, які розпочалися 12 березня.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 13 березня
- Протягом минулої доби авіаційних ударів РФ зазнали Муравське, Бологівка, Одноробівка, Козача Лопань, Куп'янськ, Ківшарівка Харківської області;
- В зоні відповідальності угрупування "Хортиця" на Куп'янському напрямку Сили оборони відбили чотири російських атаки в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка.
Погода на 13 березня на Харківщині: дані регіонального гідрометцентру
- Мінлива хмарність;
- Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликі опади;
- Вітер східний, 7-12 м/с;
- Температура повітря в області: вночі 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла.
Тролейбус №40 курсуватиме за зміненим маршрутом 13 та 14 березня
Рух тролейбусів без запасу автономного ходу на вул. Сумській та Харківському шосе, на ділянці від майдану Іподрому до вул. Академіка Проскури, буде припинений з 10:00 до 15:00 13 і 14 березня, повідомили у пресслужбі міської ради.
Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов'язано з відновленням контактної мережі.
В цей час тролейбуси курсуватимуть так:
- №40 (частина 1): розворотне коло "Проспект Перемоги" — просп. Перемоги — просп. Людвіга Свободи — вул. Ахсарова — вул. Дерев’янка — вул. Станіслава Партали — розворотне коло "Лікарня швидкої допомоги";
- №40 (частина 2): розворотне коло "Майдан Конституції" — вул. Сумська — розворотне коло "Центральний парк".