14 березня трамвай №27 змінить маршрут

Про це повідомила пресслужба міської ради.

За її даними, це пов'язано з ремонтом трамвайної колії. Закриють з 09:30 до 15:30 ділянку від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського в напрямку вул. Москалівської.

У цей період трамвай №27 курсуватиме так: