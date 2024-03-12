На Хмельниччині тестують чат-бот для ветеранів. Що це

Цього тижня завершується тестування телеграм чат-бота для ветеранів Хмельниччини і їхніх родин. Тестовий режим роботи чат-бота стартував першого березня.

Про це Суспільне Хмельницький розповів його розробник Роман Ужва.

З його слів, за цей час його доопрацювали на основі роботи з ветеранами. Зокрема, меню скоротили з п’яти до чотирьох пунктів.

Меню складається з таких розділів:

"Військовослужбовцям з пораненнями".

"Ветеранам".

"Родини військових та ветеранів".

"Психологічна підтримка".

Кожен розділ містить підпункти, каже Роман Ужва: "Військовослужбовці з пораненнями" — заходячи в цей розділ людина має навігацію відносно, наприклад: лікування та виплати, військово-лікарської комісії, встановлення групи інвалідності, протезування й інші підрозділи. У кожному з цих підрозділів є своя інформація. Наприклад, лікування та виплати: необхідні документи: тут є перелік документів, які потрібно мати, щоб оформити лікування".

Чат-бот для ветеранів Хмельниччини і їхніх родин, березень 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Чат-бот створили за три місяці. Його головна мета — дати ґрунтовну інформаційну відповідь на питання, актуальні для ветеранів, розповів заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Юр’єв.

"У межах реалізації ветеранської політики, було прийнято рішення про створення чат-бота, який узагальнить інформацію, яку потребують наші ветерани. Це швидкий шлях отримати інформацію, консультацію, він створений для того, щоб кожен ветеран міг зайти в ту рубрику, яка його цікавить, знайти для себе інформацію. І якщо його не задовольняє інформація, він може вийти безпосередньо на фахівця, який дасть йому консультацію", — розповів посадовець.

Зі слів Володимира Юр’єва, з 18 березня посилання на чат-бот буде розміщено на всіх платформах Хмельницької ОВА. Під час роботи з чат-ботом, розповідає його розробник, вирішили також зробити застосунок для ветеранів і їхніх родин. Реалізувати його планують за два місяці.

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