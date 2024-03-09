"Соняшник з дронів", який презентувала Херсонська обласна військова адміністрація 8 березня 2024 року увійшов до книги рекордів України.

Про це в Telegram повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Начальник ОВА повідомив, що така "особлива квітка" складається з 411 дронів. Її висота 33 метри, ширина — 16 метрів.

"Дрони з цієї квітки здатні нести від 1,2 до трьох кілограмів вибухівки, їх передадуть українським захисникам. Безпілотники допоможуть уражати позиції та техніку РФ", — йдеться у повідомленні.

У книгу рекордів України досягнення "квітки" зафіксував представник Книги світових рекордів, голова благодійного фонду "Небо України" Владислав Сенюта.

"Вдячний за підтримку ініціативи нашим громадам, а також громадській організації "Важливі дії". Об’єднуємось заради Перемоги!", — написав Прокудін.

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