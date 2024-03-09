Команда "Франківськ-Прикарпаття" посіла друге місце в Європейській жіночій баскетбольній лізі. У фіналі франківки поступилися польській команді.

Про "срібло" Європейської ліги та підготовку підопічних тренер Юрій Процюк розповів у коментарі Суспільному.

"Трохи не вистачило нам. Мабуть, ротація складу в "Полонії" більша, кваліфікованіші гравці. У нас — молоді дівчата. Наприклад, Богдана Лапхан. Їй всього 19 років. Але гарну гру дівчата зіграли. Програвали багато, потім навіть перевагу у два очки за три хвилини до кінця гри отримали. Десь навіть не повірили, що можна обіграти. Але цілком достойна гра і я можу тільки подякувати дівчатам за неї", — каже Юрій Процюк.

Далі команда "Франківськ-Прикарпаття" продовжить участь у Суперлізі України.

"Цей досвід — на вагу золота. Він — дуже важливий для молодих гравців, їхнього становлення. Це — ріст, зовсім інший баскетбол. Він — більш жорсткий, контактніший. Команда у нас — молода, амбітна. Свідченням цього є сьогоднішня гра Богдани Лапхан, яка, граючи проти збірниць Польщі, не розгубилася, впевнено набирала свої очки. Це важливо для дівчат, тому що вони вірять самі в себе. Це — достойна гра проти сильного суперника", — говорить Юрій Процюк.

З його слів, ігри в Європейській лізі — дуже важливі для команди.

"Тільки граючи з командами з Європи, розумієш, в якому стані ти зараз. "Франківськ-Прикарпаття" — чинний чемпіон України. Але для того, щоб рости, ми маємо грати з європейськими командами. Звичайно, дуже хочеться, щоб ми такі ігри змогли зіграти в Україні, але це буде вже після нашої перемоги", — каже тренер.

"Франківськ-Прикарпаття" — єдина команда з України, яка взяла участь у змаганнях Європейської ліги, каже Юрій Процюк.

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