НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Команда "Франківськ-Прикарпаття" поступилася польським баскетболісткам у фіналі Європейської ліги
СПОРТРегіони

Команда "Франківськ-Прикарпаття" поступилася польським баскетболісткам у фіналі Європейської ліги

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Команда &quot;Франківськ-Прикарпаття&quot; поступилася польським баскетболісткам у фіналі Європейської ліги
Фото: Федерація баскетболу України

Жіноча баскетбольна команда "Франківськ-Прикарпаття" поступилася команді "Полонія" у фіналі Європейської ліги. Гра завершилася з рахунком 66:56.

Про це повідомили на сайті Федерації баскетболу України.

Фінальний матч Європейської жіночої баскетбольної ліги відбувся 9 березня у Варшаві.

На початку гри польська команда заволоділа ініціативою. В першій чверті "Полонія" заробила 13 очок переваги. На велику перерву команди пішли з перевагою господарів у 15 очок.

Зі старту другої половини гри українська команда поступово почала скорочувати відставання. Виграш третьої чверті з рахунком 21:12 і початок четвертої чверті дозволили команді "Франківськ-Прикарпаття" двічі зрівнювати рахунок та за п'ять хвилин до кінця вперше в матчі вийти вперед.

Останні чотири хвилини гри починалися за рівного рахунку 56:56. Проте наприкінці баскетболістки "Полонії" краще реалізували свої моменти й виграли цей відрізок з рахунком 10:0.

"Франківськ-Прикарпаття" дав бій фавориту у фіналі, й хоча українська команда поступилася, але вона показала характер і волю до перемоги. Приємним бонусом стало рекордне досягнення клубу в турніру. До цього максимумом клубу було торішнє четверте місце в Європейській лізі", — йдеться у дописі.

Найрезультативнішими в складі франківської команди стали Оксана Моллова з 20 очками й шістьма підбираннями та 20-річна Богдана Лапхан — 19 очок, реалізувавши 4/6 дальніх спроб. Христина Філевич, участь якої у матчі була під питанням через хворобу, набрала шість очок, зробила дев'ять підбирань, чотири передачі та п'ять перехоплень.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
&quot;Достойна гра проти сильного суперника&quot;. Тренер команди &quot;Франківськ-Прикарпаття&quot; про II місце у Європейській лізі
"Достойна гра проти сильного суперника". Тренер команди "Франківськ-Прикарпаття" про II місце у Європейській лізі
Франківський &quot;Ураган&quot; забив суперникам дев'ять голів у чвертьфіналі Кубка України з футзалу
Франківський "Ураган" забив суперникам дев'ять голів у чвертьфіналі Кубка України з футзалу
"Полісся", "ЛНЗ", футбол, Житомир, "Олександрія"
Житомирське "Полісся" в черговому матчі УПЛ програло кіровоградській "Олександрії"
Буковинець Вадим Гільчук здобув золото на змаганнях ветеранів у Лас-Вегасі
Буковинець Вадим Гільчук здобув золото на змаганнях ветеранів у Лас-Вегасі
На початок