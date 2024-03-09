Жіноча баскетбольна команда "Франківськ-Прикарпаття" поступилася команді "Полонія" у фіналі Європейської ліги. Гра завершилася з рахунком 66:56.

Про це повідомили на сайті Федерації баскетболу України.

Фінальний матч Європейської жіночої баскетбольної ліги відбувся 9 березня у Варшаві.

На початку гри польська команда заволоділа ініціативою. В першій чверті "Полонія" заробила 13 очок переваги. На велику перерву команди пішли з перевагою господарів у 15 очок.

Зі старту другої половини гри українська команда поступово почала скорочувати відставання. Виграш третьої чверті з рахунком 21:12 і початок четвертої чверті дозволили команді "Франківськ-Прикарпаття" двічі зрівнювати рахунок та за п'ять хвилин до кінця вперше в матчі вийти вперед.

Останні чотири хвилини гри починалися за рівного рахунку 56:56. Проте наприкінці баскетболістки "Полонії" краще реалізували свої моменти й виграли цей відрізок з рахунком 10:0.

"Франківськ-Прикарпаття" дав бій фавориту у фіналі, й хоча українська команда поступилася, але вона показала характер і волю до перемоги. Приємним бонусом стало рекордне досягнення клубу в турніру. До цього максимумом клубу було торішнє четверте місце в Європейській лізі", — йдеться у дописі.

Найрезультативнішими в складі франківської команди стали Оксана Моллова з 20 очками й шістьма підбираннями та 20-річна Богдана Лапхан — 19 очок, реалізувавши 4/6 дальніх спроб. Христина Філевич, участь якої у матчі була під питанням через хворобу, набрала шість очок, зробила дев'ять підбирань, чотири передачі та п'ять перехоплень.

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