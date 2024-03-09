НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Трамп зустрівся з Орбаном, який попросив його "повернутися і принести мир"
Дональд ТрампСШАУгорщинаВторгнення Росії в УкраїнуПОЛІТИКАПодіїСвітПолітика

Трамп зустрівся з Орбаном, який попросив його "повернутися і принести мир"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Трамп зустрівся з Орбаном, який попросив його "повернутися і принести мир"
Колишній президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 8 березня, зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Мар-а-Лаго — приватній резиденції Трампа у Флориді. Фото: з сайту Дональда Трампа

Колишній президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 8 березня, зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Мар-а-Лаго — приватній резиденції Трампа у Флориді. Це викликало різку критику з боку президента Сполучених Штатів Джо Байдена.

Про це повідомляє NBC.

У повідомленні про зустріч команда Трампа заявила, що вони "зустрілися в Мар-а-Лаго, щоб обговорити широке коло питань, що стосуються Угорщини і Сполучених Штатів, включаючи першорядну важливість міцних і безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної країни". Команда також поділилася фотографіями зустрічі.

Колишній президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 8 березня, зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном
Колишній президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 8 березня, зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Фото: сайт Трампа

Орбан у соцмережах також повідомив про свою зустріч із Трампом, якого він закликав "повернутися, щоб принести мир".

"Було приємно відвідати сьогодні президента Дональда Трампа. Нам потрібні лідери у світі, яких поважають і які можуть принести мир. Він є одним з них! Поверніться і принесіть нам мир, пане президенте!" — написав Орбан у соцмережі Х.

Байден під час виступу на передвиборчому прийомі в Пенсильванії різко розкритикував зустріч Трампа з Орбаном. Він підкреслив, що листопадові вибори — це питання свободи і демократії.

"Ви знаєте, з ким він зустрічається сьогодні в Мар-а-Лаго? З угорським президентом Орбаном, який категорично заявив, що не вірить у те, що демократія працює, — сказав Байден.

Орбан, який є прем'єр-міністром з 2010 року, у п'ятницю у своєму акаунті в Instagram також опублікував відео, на якому він разом з Трампом і колишньою першою леді Меланією Трамп з'явився на курорті Мар-а-Лаго.

Днем раніше Орбан відвідав Фонд "Спадщина" — консервативний аналітичний центр у Вашингтоні. Захід був закритий для преси. У дописі до X після своєї появи там він написав: "Підтримка сімей, боротьба з нелегальною міграцією та відстоювання суверенітету наших націй — це спільна основа для співпраці консервативних сил Європи. Це спільна основа для співпраці між консервативними силами Європи і США".

Раніше уряд Орбана відхилив пропозицію зустрітися з двопартійною делегацією американських сенаторів під час їхнього візиту до Будапешта. За словами сенаторів, жоден із членів угорського уряду не прийняв запрошення зустрітися з делегацією.

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Байден, США
Байден заявив, що підпише законопроєкт про заборону TikTok: що каже Трамп
Байден, Трамп
Трамп викликав Байдена на дебати
Вибори у США: Маск заявив, що не дасть грошей жодному з кандидатів
Вибори у США: Маск заявив, що не дасть грошей жодному з кандидатів
Гейлі оголосила про вихід з президентських перегонів у США: Трамп залишився єдиним кандидатом від республіканців
Гейлі оголосила про вихід з президентських перегонів у США: Трамп залишився єдиним кандидатом від республіканців
На початок