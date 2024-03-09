Повітряний простір Хмельницького району захищають мобільно-вогневі групи нацгвардійців, що служать в області. Вони несуть цілодобове чергування разом із силами протиповітряної оборони Збройних сил України, збиваючи "шахеди", що летять на Хмельниччину.

Про будні захисників неба — дізнавалося Суспільне Хмельницький.

Одна з мобільно-вогневих груп із захисту повітряного простору Хмельницького району складається з військовослужбовців Національної гвардії України. До її складу входить 5-6 військовослужбовців, розповів Суспільному нацгвардієць Андрій.

Нацгвардієць Андрій добре вправляється зі спареною установкою кулеметів "Максима", якими збиває "шахеди" над Хмельниччиною. Фото: Суспільне Хмельницький

Андрій добровольцем пішов до центру комплектування на четвертий день повномасштабного вторгнення. Для цього повернувся із Чехії. Зараз вправляється зі спареною установкою кулеметів "Максима" 1943-44 років випуску.

"Установка зроблена на базі кулеметів "Максима". Станіну нам видали в частині. Калібр 7.62. Поки що себе добре зарекомендували. Неодноразова працювали по "шахедах", по безпілотниках. Спарили їх для більш ефективної роботи, щоб більшу площу, квадрат крити. Прицільна дальність десь 1,5-2 кілометри, політ кулі до 3800", - розповідає Андрій.

За його словами, скорострільність спарених кулеметів сягає 20 пострілів на секунду.

"У нас короба стоять по 200 патронів. А так скорострільність кулемета десь 600-700 патронів на хвилину".

Крім "Максимів" для збиття "шахедів" мобільно-вогневі групи використовують кулемет Дягтярьова. Фото: Суспільне Хмельницький

Крім "Максимів", каже Андрій, для збиття "шахедів" використовують кулемет Дегтярьова, 1942 року випуску.

"Старенький, але ефективний. Показує себе з хорошої сторони".

Нацгвардієць Ілля до повномасштабного вторгнення був вчителем фізики. Його мобілізували 26 лютого 2022 року. Тепер він — старший мобільно-вогневої групи.

"Нам достатньо до 5 хвилин для того, щоб скласти кулемети, триноги й іншу зброю привести до бойової готовності. По команді виїжджаємо, розставляємося і є час, щоб підготуватися і спостерігати", — розповідає Ілля.

Нацгвардієць ілля раніше працював вчителем фізики, тепер він старший мобільно-вогневої групи. Фото: Суспільне Хмельницький

Працюють нацгвардійці з силами Протиповітряної оборони ЗСУ, каже Ілля. Перекривають в радіусі 10 кілометрів.

Для збиття "шахедів", каже нацгвардієць Петро, використовують спеціальні набої.

"Використовуємо бронебійні, і плюс трасери, щоб було видно вночі, куди вони летять. Найбільше запам’яталися нічні стрільби, коли ці "шахеди" літають. Коли ми не влучили — колеги допомагають, і тоді ми бачимо, як їх збивають", — розповідає Петро.

Мобільна установка, якою збивають російські "шахеди". Фото: Суспільне Хмельницький

Солдат строкової служби Василь показує прилади, за допомогою яких виявляють "шахеди".

"Це прилади нічного бачення, які допомагають нам в нічну пору. Ось цей прожектор освітлює до 3 тисяч метрів вночі, ми його використовуємо для прицільної стрільби. Радар, який допомагає нам виявити, з якої сторони летять "шахеди". Якщо в шахедах є сім карта, то його до 15 кілометрів можна виявити. Радар покаже напрямок, відстань і висоту польоту "шахеда", — каже Василь.

Для виїздів мобільно-вогнева група має новий пікап, який отримали нещодавно, та старий , але надійний, ГАЗ. Фото: Суспільне Хмельницький

Для виїздів мобільна група використовує вантажівку ГАЗ. А півтора тижня тому отримали новий пікап, розповідає мобілізований з перших днів повномасштабного вторгнення водій мобільно-вогневої групи Віталій.

"Машина нова, без пробігу. Якщо порівняти її з газоном, то це небо і земля. Дуже хороша прохідність, повний привід, блокування коліс. Все чудово".

Тепер, за словами старшого групи Іллі, вони полюють на ворожі безпілотники на двох автівках.

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