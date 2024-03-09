Одеська композиторка стала лауреаткою Шевченківської премії

Володимир Зеленський визначив лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року. Серед них й одеська композиторка Кармелла Цепколенко.

Про це стало відомо з відповідного указу президента України.

Кармеллу Цепколенко нагородили за кантати "Читаючи історію" за поезією Оксани Забужко, "Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?" за поезією Сергія Жадана, Дуель-Дует для скрипки та контрабасу, Симфонію № 5. Ці твори написані у період повномасштабного вторгнення. Зокрема, кантата "Читаючи історію" для сопраністки, віолончеліста та піаніста була написана у березні 2022 року, в Одесі, під обстрілами армії Росії, зазначили у комітеті Національної премії України імені Т. Г. Шевченка.

Там також додали, що перше оприлюднення кантати відбулося у травні 2022 року у виконанні ансамблю SENZA SFORZANDO з Одеси. За кілька днів запис зібрав більше 1000 переглядів на YouTube та отримав схвальні відгуки з різних країн світу. Потім твір виконувався як в Україні, так і за її межами.

Кантата стала першим твором задуманої Цепколенко концертної програми, яка виникла як реакція композиторки на розв’язану Росією війну. Партитура написана з використанням сучасних прийомів композиторської техніки. За формою нагадує мініоперу із сольними епізодами віолончелі та фортепіано.

Національна премія України імені Тараса Шевченка, або Шевченківська премія — державна нагорода України, заснована у 1961 році. Вручається за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.

Одна людина може отримати нагороду раз за життя. Присуджує відзнаку президент України на підставі рішення комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Хто отримав Шевченківську премію 2024

Президент Володимир Зеленський указом затвердив лауреатів Шевченківської премії, за поданням Шевченківського комітету.

література — Дмитро Лазуткін за книгу поезій "Закладка" та Ярина Чорногуз за книгу поезії "[dasein: оборона присутності]";

за книгу поезій "Закладка" та за книгу поезії "[dasein: оборона присутності]"; публіцистика, журналістика — Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко за журналістські матеріали про облогу Маріуполя, зокрема фільм "20 днів у Маріуполі";

за журналістські матеріали про облогу Маріуполя, зокрема фільм "20 днів у Маріуполі"; музичне мистецтво — Джамала за альбом Qirim та композиторка Кармелла Цепколенко;

театральне мистецтво — Іван Уривський, Тетяна Овсійчук, Сусанна Карпенко за виставу "Конотопська відьма";

візуальні мистецтва — Андрій Єрмоленко за серію робіт "Ukrainian resistance // Український опір".

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