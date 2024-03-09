Заступник міністра оборони Віталій Половенко провів позапланові інспекції складів у східній та центральній частині України та оцінив якість польових наборів продуктів, які отримують українські військові.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Я отримав чимало нарікань на пайки. Загалом в Збройних силах розповсюджені дві норми пайків. Це 10-та і 15-та норми. Ці пайки дуже різняться. Справа в тому, що 10-та норма здебільшого складається з консервів і видається на декілька діб. А, ось 15-та – це повністю готові збалансовані страви для наших військових", — сказав Половенко.

Він уточнив, що до 15-го польового набору входить 14 видів меню з повноцінними стравами: це зокрема борщі, супи, каші з м’ясом та овочами, кава, чай, мед, джем, сухарі житні та пшеничні, галети. Енергетична цінність одного раціону має становити не менше 3500 кілокалорій.

Половенко наголосив, що важливо забезпечити умови, щоб військовослужбовці мали в наявності обидві норми польових наборів.

"Згодом планується відійти від консерв та годувати наших захисників та захисниць повноцінними стравами. Адже ми чітко усвідомлюємо, що якісне і безпечне харчування військових також є гарантією нашої безпеки", — додав заступник міністра.