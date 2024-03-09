9 березня житомирський ФК "Полісся" програв кіровоградській "Олександрії" у матчі 20-го туру Української Прем'єр-ліги, який відбувся на центральному стадіоні у Житомирі. Матч завершився із рахунком 1:2.

За дві години до матчу біля входу на центральний стадіон "Полісся" працювала фан-зона, де можна було придбати квитки на поєдинок, а також подивитися онлайн-трансляцію матчу. У фан-зоні відбулася автограф-сесія із новачком команди Василем Кравцем.

Перший тайм

Із початку зустрічі "Полісся" контролювало м’яч. На 8 хвилині поєдинку не пройшла стінка з партнером на лівому фланзі від атаки Мартинюка. На десятій хвилині матчу гравець "Олександрії" Калітвінцев із правого флангу виконав подачу до штрафного майданчику на голову Михайленка, і той забив гол у дальній кут воріт "Полісся.

Фото: ФК "Полісся"

Після цього гра активізувалася у помітній метушні. Спроба гравця ФК "Олександрія" Шулянського загострити ситуацію передачею м’яча із лівого флангу до центру штрафного на 14 хвилині матчу завершилася невдало.

Фото: ФК "Полісся"

На 22 хвилині гравець житомирської команди Будківський намагався зрівняти рахунок, проте воротар вчасно вийшов із воріт. На 33 хвилині житомирський гравець Таллес перехопив ініціативу на лівому фланзі, але суперники її зупинили.

На перерву після першого тайму команди пішли із рахунком 0:1 на користь кіровоградського клубу "Олександрія".

Другий тайм

У другому таймі футбольний клуб "Полісся" замінив гравців: Таллес Коста вийшов замість Крушинського, а Мустафаєв — замість Грицука. На 56 хвилині матчу житомирський гравець Будківський опинився у центрі штрафного майданчика, проте зробити подачу з правого флангу не зміг. На 58 хвилині гравець "Полісся" Шабанов перед воротами завершував подачу Козака із лівого флангу, але не влучив у дальній кут.

Фото: ФК "Полісся"

На 62 хвилині поєдинку Артем Козак із пенальті пробив м’яч в правий кут — і рахунок між командами зрівнявся: 1:1. Через дві хвилини на вході до лівого флангу штрафний заробила команда "Олександрія". Після цього розпочався тиск житомирської команди на суперників.

Фото: ФК "Полісся"

На 71 хвилині матчу відбулися заміни у команді "Олександрії": на поле вийшов Погорілий замість Кулакова, а Калітвінцева замінив Бєляєв. На 77 хвилині цей гравець на лівому куті біля воріт обійшов Тейлора, після чого забив гол у дальній кут воріт, а відтак вивів свою команду вперед. Рахунок став 1:2 на користь ФК "Олександрія". Після цього відбулися заміни гравців в обох командах.

У підсумку гра закінчилася на 92 хвилині із рахунком 1:2 на користь ФК "Олександрія".

2 листопада 2023 року ФК "Полісся" у матчі ¼ фіналу Кубка України на домашньому полі переміг футбольний клуб "Олександрія" із Кіровоградщини. Основний матч тоді завершився в нічию. А в серії післяматчевих пенальті перемогли житомиряни з рахунком 4:3.

"Полісся" в УПЛ

Як раніше писало Суспільне, "Полісся" стало другою командою Першої ліги, яка вийшла до УПЛ сезону 2023/24. Житомирський клуб вів боротьбу за підвищення у класі з київською "Оболонню" та черкаським "ЛНЗ" у "чемпіонській" групі Першої ліги. До неї команда вийшла в статусі переможця групи А, де не зазнала жодної поразки при 13 перемогах та одній нічиїй.

На зимову паузу після першої частини чемпіонату "Полісся" пішло, посідаючи третю сходинку турнірної таблиці УПЛ. Лідерство лишалося за "Кривбасом", який відкривав другу частину чемпіонату виїзним матчем проти ЛНЗ. У неділю, 25 лютого, із топ-5 турнірної таблиці свої матчі проводили "Дніпро-1", "Динамо" і "Полісся", наступного дня — "Шахтар". 25 лютого у Львові "Полісся" внічию зіграло з місцевим "Рухом": матч закінчився з рахунком 1:1. Загалом, у другій частині УПЛ відбудеться 13 турів, останній пройде наприкінці травня.

В квітні 2024 року "Полісся" зіграє півфінальний матч Кубка України з футболу із командою "Ворскла" з Полтави. Базовою датою проведення матчів півфіналу Кубка України є середа 3 квітня. "Полісся" вперше гратиме за путівку до фіналу. Досі рекордом в історії клубу залишалися два виходи до 1/8. Переможець турніру визначиться 15 травня.

У червні 2023 року контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу через пристуність на матчі вболівальників оштрафував житомирський ФК "Полісся" на 100 тисяч гривень.

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