Житомирське "Полісся" в черговому матчі УПЛ програло черкаському "ЛНЗ"

1 березня в рамках 19-го туру Української Прем'єр-ліги житомирське "Полісся" програло "ЛНЗ" із Черкас із рахунком 0:1. Це перша за довгий час гра на центральному міському стадіоні в Житомирі, яку офіційно дозволили провести з вболівальниками на трибунах.

Перед матчем з "ЛНЗ" житомирське "Полісся" займало третю сходинку турнірної таблиці УПЛ. Після 18 ігор у сезоні команда набрала 33 очки. 9 матчів "Полісся" завершило перемогами, 6 — були зіграні внічию, ще 3 — команда програла.

Черкаський клуб "ЛНЗ" перед матчем з "Поліссям" займав 10-у позицію в турнірній таблиці. Із 17 ігор команда вийшла з п'ятьма перемогами, п'ятьма нічиїми та сімома поразками.

Перший тайм

"Полісся" вийшло на гру без Пилипа Будківського, Бені Макуана і Лукаса Тейлора. Будківський і Тейлор не брали участі в матчі через дискваліфікацію, пов'язану з перебором карток, Макуана не вийшов через травму. При цьому і Будківський, і Макуана прийшли на матч підтримати свою команду.

З початку матчу "ЛНЗ" проявило більше активності, атакуючи ворота суперників. На п'ятій та восьмій хвилинах футболісти обох команд — Сергій Рибалка з "ЛНЗ" та Денис Ндукве з "Полісся" — отримали по жовтій картці. На 27 хвилині ще одну жовту картку отримав гравець черкаської команди Назарій Муравський. З другої половини першого тайму "Полісся" активізувалося. Гравець житомирської команди Микита Кравченко наприкінці першого тайму зірвав одну з атак суперників, але при цьому отримав жовту картку.

Арбітр додав одну хвилину додаткового часу, який, втім, не вплинув на результат — на перерву команди пішли з рахунком 0:0.

Другий тайм

У другому таймі "Полісся" активізувалося — з перших хвилин "вовки" створювали гострі моменти, однак жоден з них не змогли зреалізувати, ворота "ЛНЗ" лишалися сухими.

На 57 хвилині жовту картку арбітр показав ізраїльському легіонеру "ЛНЗ" Араду Бару, а на 63 хвилині футболіст "Полісся" Борис Крушинський отримав відкладену жовту картку.

З середини і до кінця тайму обидві команди мали гострі моменти, однак голів вболівальники не дочекалися. На кінець другого тайму жовту картку отримав гравець "ЛНЗ" Геннадій Пасіч.

Основний час команди завершили із рахунком 0:0, після чого арбітр додав 4 хвилини часу.

На третій хвилині компенсованого часу футболіст "ЛНЗ" Денис Олійник забив гол у ворота "Полісся".

Гра закінчилася з рахунком 0:1 на користь "ЛНЗ".

Після завершення матчу "Полісся" має 34 очки, а "ЛНЗ" — 21.

"Полісся" в УПЛ

Як раніше писало Суспільне, "Полісся" стало другою командою Першої ліги, яка вийшла до УПЛ сезону 2023/24. Житомирський клуб вів боротьбу за підвищення у класі з київською "Оболонню" та черкаським "ЛНЗ" у "чемпіонській" групі Першої ліги. До неї команда вийшла в статусі переможця групи А, де не зазнала жодної поразки при 13 перемогах та одній нічиїй.

На зимову паузу після першої частини чемпіонату "Полісся" пішло, посідаючи третю сходинку турнірної таблиці УПЛ. Лідерство лишалося за "Кривбасом", який відкривав другу частину чемпіонату виїзним матчем проти ЛНЗ. У неділю, 25 лютого, із топ-5 турнірної таблиці свої матчі проводили "Дніпро-1", "Динамо" і "Полісся", наступного дня — "Шахтар". 25 лютого у Львові "Полісся" внічию зіграло з місцевим "Рухом": матч закінчився з рахунком 1:1. Загалом, у другій частині УПЛ відбудеться 13 турів, останній пройде наприкінці травня.

В квітні 2024 року "Полісся" зіграє півфінальний матч Кубка України з футболу із командою "Ворскла" з Полтави. Базовою датою проведення матчів півфіналу Кубка України є середа 3 квітня. "Полісся" вперше гратиме за путівку до фіналу. Досі рекордом в історії клубу залишалися два виходи до 1/8. Переможець турніру визначиться 15 травня.

У червні 2023 року контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу через пристуність на матчі вболівальників оштрафував житомирський ФК "Полісся" на 100 тисяч гривень.

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