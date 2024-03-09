У Вінниці 9 березня пройшла мирна акція на підтримку полонених військових жінок та цивільних. Зорганізували її на Європейській площі родини військовополонених і зниклих безвісти захисників.

Фото: Суспільне Вінниця

За підрахунками Суспільного, в акції "Не мовчи! Полон вбиває!" взяли участь близько вісімдесяти людей.

Фото: Суспільне Вінниця

У руках вони тримали плакати з написами "Полон вбиває", "Ти в цій боротьбі не сама",

Фото: Суспільне Вінниця

"Забуття гірше зради", "Полон — не спосіб збереження життя", "Не мовчіть, невідомість вбиває",

Фото: Суспільне Вінниця

"Третя весна в пеклі", "Разом ми сила", "Наші жінки сильніші за стихії",

Фото: Суспільне Вінниця

"Моє серце в полоні", "Будь їх голосом", "Поки ти мовчиш — їх катують".

Фото: Суспільне Вінниця

Люди організували "живий ланцюг" та перформанс "Загублена весна".

Фото: Суспільне Вінниця

Участь в акції взяла дружина військовополоненого захисника Маріуполя — вінничанка Марія Штигеран. Її чоловік — оборонець 501-го батальйону 36-ї бригади. У полоні росіян — вже два роки.

"Четвертого квітня буде два роки, як мій чоловік у полоні. За можливості, я щоразу ходжу на такі акції. Вони допомагають нагадати владі, що ми не забудемо тих, хто у полоні, ми будемо ходити, добиватися обміну. Також — це нагади людям, що у нас така біда. У нас війна. Тому що є такі люди, що цього ніби не знають. Сьогодні ж я вийшла підтримати жінок, які перебувають у російському полоні", — сказала Марія Штигеран.

Фото: Суспільне Вінниця

Аби підтримати родини військовополонених, на захід прийшла Тетяна Остяк. Жінка — переселенка з Маріуполя.

"Завжди на таких акціях я підтримую свою подругу, у якої син у полоні. Але зараз ми підтримуємо родини, у яких жінки в полоні: мами, сестри, доньки. Це наш спільний біль. Тому ми сьогодні тут. Сподіваємося, наші жінки сильні і всі повернуться додому", — сказала Тетяна Остяк.

Фото: Суспільне Вінниця

Що відомо про нещодавні обміни полоненими

Україна 8 лютого провела 51-й обмін військовополоненими — повернула з російського полону 100 людей. Серед врятованих військовослужбовців — 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.

Попередній обмін полоненими відбувся 31 січня. Тоді додому повернулися 180 рядових і сержантів, а також 27 українських офіцерів.

Обмін 3 січня став найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ. Україна повернула додому 230 військових та цивільних.

Раніше Мінреінтеграції озвучувало цифри тих полонених, чиї особи вдалося встановити. Станом на 17 листопада 2023 року це 4 337 українців, з них 3 574 військових та 763 цивільних.