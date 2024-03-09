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Вручили батькам: оборонців з Вінниччини посмертно нагородили орденами "За мужність"
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Вручили батькам: оборонців з Вінниччини посмертно нагородили орденами "За мужність"

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Вручили батькам: оборонців з Вінниччини посмертно нагородили орденами &quot;За мужність&quot;
Вручення державних нагород батькам загиблих оборонців із Вінниччини Вадима Сокровіщука та Владислава Босака . Фото: Тульчинська РДА

Полеглих оборонців із Вінниччини Вадима Сокровіщука та Владислава Босака посмертно відзначили орденами "За мужність" III ступеня. Нагороди передали їхнім батькам 7 березня.

Обоє захисників родом із села Трибусівка Студенянської громади, повідомляє Тульчинська районна державна адміністрація.

Вадим Сокровіщук (1997 року народження) був мобілізований у вересні 2022. Служив солдат номером обслуги 2 протитанкового відділення взводу вогневої підтримки 11 аеромобільної роти 4 аеромобільного батальйону військової частини А4355. Загинув захисник 27 січня 2023 у селищі Красна Гора Донецької області.

Вручили батькам: оборонців з Вінниччини нагородили орденами "За мужність"
Фото: Тульчинська РДА

Владислав Босак народився 08 вересня 1997 року. Був стрільцем – номер обслуги 80 бригади військової частини А0284. Загинув 7 вересня 2023 року у бою поблизу населеного пункту Мала Токмачка, Пологівського району, Запорізької області.

Вручили батькам: оборонців з Вінниччини нагородили орденами "За мужність"
Фото: Тульчинська РДА

"Мій брат не дожив до своїх 26 років лише одну ніч. Він був єдиним сином у батьків", розповіла сестра оборонця Лілія Марач.

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