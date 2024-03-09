Буковинець Вадим Гільчук здобув золото на змаганнях ветеранів у Лас-Вегасі

Ветеран Вадим Гільчук з Чернівецької області здобув золото на змаганнях ветеранів та військовослужбовців Air Force Trials 2024 у Лас-Вегасі.

Про це повідомили на сторінці Мінветеранів у Facebook.

Вадим Гільчук виборов золото у змаганнях з паверліфтингу у ваговій категорії до 65 кілограмів.

Вадим Гільчук – ветеран прикордонної служби з Чернівецької області. Він воював під Бахмутом. Торік у лютому військовий отримав поранення внаслідок мінометного обстрілу й втратив обидві ноги.

Фото: Facebook/Invictus Games: Team Ukraine

Ветеран увійшов до збірної України, у відборі до якої взяли участь майже 170 військових та ветеранів з різних регіонів України. Відбір пройшли 30 військових та ветеранів з різних регіонів України.

На сайті Ігор Нескорених повідомляють, що Гільчук займається спортом, бо хоче "підтвердити цивільним, що після поранення життя існує, а іншим пораненим побратимам донести, що працювати над собою треба вже навіть для того, щоб стати кращим, ніж був колись".

Ще п'ятеро українських спортсменів отримали золото та срібло у змаганнях з паверліфтингу. Це Алан Болієв, Вадім Кіріченко, Ілля Денисенко, Артем Коц та Ігор Бутенко.

Фото: Facebook/Мінветеранів

Що відомо про змагання:

United States Air Force Trials – змагання з адаптивних видів спорту для поранених військовослужбовців Повітряних сил та морської піхоти США. Загалом у Air Force Trials 2024 беруть участь 30 українських ветеранів та військовослужбовців. Попереду ще змагання з таких адаптивних видів спорту, як плавання, велоспорт, баскетбол та регбі на візках, волейбол сидячи, стрільби з луку, біг, штовхання ядра/метання диску, веслування, кульова стрільба.

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