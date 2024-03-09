Херсонці, які постраждали внаслідок авіаційного удару РФ по житловому будинку, можуть отримати матеріальну допомогу.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Соціальні працівники разом з волонтерами почали формувати списки людей, чиє житло зруйноване через російську атаку. За ними люди зможуть отримати компенсації від ОВА. Також херсонці можуть отримати грошову допомогу від гуманітарної організації Acted, йдеться у повідомленні.

"На місці авіаудару працюють фахівці ХОКАРС, закривають вікна та по можливості перекривають дах. Також організовано підвіз гуманітарної допомоги, зокрема, питної води, гарячих обідів та консервації", — написав Прокудін.

Як повідомив начальник ОВА, більшість жителів будинку поки планують зупинитись у родичів чи знайомих. У його повідомленні також вказаний номер телефона гарячої лінії 0800 33 0951. За ним можна звернутись по допомогу у тимчасовому переселенні.

Російські війська вночі 8 Березня скинули авіабомбу на Херсон, влучили у будинок, поранена 7-річна дитина. З вибуховою травмою та контузією хлопчика ушпиталили.

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