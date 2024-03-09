У Чугуєві тисяча людей залишаються без води внаслідок удару РФ 8 березня

Щонайменше тисяча людей залишаються без води через пошкоджений магістральний водогін після ракетного удару по Чугуєву вночі 8 березня.

Станом на 9 березня воду повернули 60% абонентів, сказав Суспільне Харків заступник начальника Чугуївської міської військової адміністрації Ігор Шепелєв.

"Були пошкоджені два водогони — 150 мм і 500 мм. Водогін на 150 мм повністю відновили, ним вже пустили воду. Що стосується труби діаметром 500 мм — нам надійшли необхідні запчастини з Києва, і зараз тривають роботи", — каже Ігор Шепелєв.

Загалом внаслідок аварії 2500 абонентів були без води. Скільки триватиме ремонт, Ігор Шепелєв відповісти не зміг.

Що відомо про удар по Чугуєву 8 березня

РФ вдарили по Чугуєву о 00:05 8 березня. Семеро людей, у тому числі трирічна дитина, зазнали поранень. Внаслідок удару пошкоджений магістральний водогін, що забезпечує водою все місто.

У Чугуєві відновили світло після нічного удару, повідомили в "Харківобленерго".

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