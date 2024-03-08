В одній з квартир будинку, який пошкоджений внаслідок удару РФ по Чугуєву, поранений переселенець з Михайлівки.

Про це Суспільне Харків розповіла мати власниці квартири Любов Дєдкова.

Від початку повномасштабного вторгнення у помешканні жили переселенці з Михайлівки, яка певний час була під окупацією, — подружжя та їхній дорослий син, каже Дєдкова.

"Вони не були нам знайомі. Безплатно пустили жити. Чоловік, який тут був, постраждав. Зараз він у Харкові, в лікарні. Зараз він у Харкові, в лікарні. Під час вибуху — спали, ніхто не чекав такого. У квартирі — живого місця немає — балкони, вікна повилітали, двері знесло. Вирва — одразу під вікнами", — говорить жителька Чугуєва.

Любов Дєдкова у квартирі своєї доньки, де жили переселенці, Чугуїв, Харківська область, 8 березня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Вирва під вікнами квартири. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Чугуїв вночі 8 березня був під ударом С-300 з Бєлгородської області РФ. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Пошкоджена квартира. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Скло на ліжку у пошкодженій квартирі в Чугуєві. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Квартира Любові також пошкоджена — вибиті вікна й двері.

Що відомо про удар по Чугуєву 8 березня

Семеро людей, у тому числі трирічна дитина, поранені внаслідок удару РФ по Чугуєву під Харковом, який російські війська здійснили о 00:05 8 березня. Внаслідок удару РФ пошкоджений магістральний водогін, що забезпечує водою все місто.

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