Внаслідок російського обстрілу Херсона троє людей отримали травми

Внаслідок російського обстрілу 7 березня 2024 року у Херсоні травмовані троє людей. 9 березня травмовані звернулись за допомогою.

Про це повідомили в Telegram обласної військової адміністрації.

За даними ОВА, до лікарні звернувся 42-річний чоловік, у нього діагностували вибухову травму та цефалгічний синдром. Також за меддопомогою звернулось подружжя з мінно-вибуховими травмами та контузіями.

Травмованим надали медичну допомогу, далі вони лікуватимуться амбулаторно, йдеться у повідомленні.

Також відомо, що російські війська вночі 8 Березня скинули авіабомбу на Херсон, влучили у будинок, поранена 7-річна дитина. З вибуховою травмою та контузією хлопчика ушпиталили.

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