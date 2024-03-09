НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили шість гармат, п'ять БпЛА та особовий склад армії РФ
Вторгнення Росії в УкраїнуЗСУАРМІЯРегіони

На лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили шість гармат, п'ять БпЛА та особовий склад армії РФ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Сили оборони, ЗСУ
Сили оборони України, українські захисники на позиціях. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Упродовж доби 8 березня 2024 року Сили оборони знищили на лівому березі Херсонської області російську техніку та 52 військовослужбовців РФ.

Про це повідомили в Telegram Сили оборони півдня України.

У повідомленні йдеться про знищення українськими оборонцями 22 одиниць автомобільної техніки, шістьох гармат, п'яти безпілотників, в тому числі двох "Ланцетів", двох самохідних артустановок, двох генераторів та човна російських військ.

Раніше у Силах оборони повідомили, що підрозділи Сил оборони продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації російської армії на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Українські військові під час війни
Ситуація на фронті на Донеччині та Луганщині 10 березня: хроніка
222 вибухи: протягом дня армія РФ завдала ударів по одинадцятьох громадах Сумщини
222 вибухи: протягом дня армія РФ завдала ударів по одинадцятьох громадах Сумщини
молодіжні організації молодь Покровськ допомога українські військові фронт Донецька
"Підлітки — активні". Як молодіжні організації Покровська допомагають ЗСУ
Харків'яни на акції до річниці дня народження Шевченка
Головні новини Харкова та області 9 березня: 210 років від дня народження Тараса Шевченка, жителі Чугуєва — без води
На початок