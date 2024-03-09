Упродовж доби 8 березня 2024 року Сили оборони знищили на лівому березі Херсонської області російську техніку та 52 військовослужбовців РФ.

Про це повідомили в Telegram Сили оборони півдня України.

У повідомленні йдеться про знищення українськими оборонцями 22 одиниць автомобільної техніки, шістьох гармат, п'яти безпілотників, в тому числі двох "Ланцетів", двох самохідних артустановок, двох генераторів та човна російських військ.

Раніше у Силах оборони повідомили, що підрозділи Сил оборони продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації російської армії на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області.

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