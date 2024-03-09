Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка

Іноземні дипломати разом із українцями 9 березня відзначили 210-ту річницю дня народження Тараса Шевченка.
Своїми привітаннями вони поділилися у соцмережах.
Частина дипломатів українською декламувала вірші поета.
Зокрема, Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс опіблікував відео, на якому він читає вірш Шевченка "Реве та стогне Дніпр широкий".
"Сьогодні відзначаємо 210-ту річницю Дня народження Тараса Шевченка, великого українського поета та художника, чиї твори надихають по всьому світу. Творчість письменника перекладали й перекладають навіть на японську мову! Його поезія доторкнулася сердець японців, переплітаючи наші культури", — відзначили у Посольстві Японії в Україні.
Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі прочитав уривок твору Тараса Шевченка у день народження поета.
"Сьогодні ми відзначаємо 210-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка, чиї вірші уособлюють унікальну та незалежну історію України та продовжують пробуджувати її неймовірний дух", — відзначила Пані Посол США в Україні Бріджит Брінк.