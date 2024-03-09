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"Волонтери читають Шевченка". У Кропивницькому влаштували акцію до 210-річчя Кобзаря
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"Волонтери читають Шевченка". У Кропивницькому влаштували акцію до 210-річчя Кобзаря

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У Кропивницькому триває акція "Волонтери читають Шевченка", присвячена 210-річчю Кобзаря. Її учасниками можуть стати усі охочі.

Організаторка акції Ірина Гуцалюк розповіла Суспільному: щоб долучитись до акції, треба обрати вірш Тараса Шевченка, прочитати його, відзнявши відповідне відео й завантажити відзняте на сторінку волонтерського центру Krop:hub у Facebook.

"Акцію придумали досить спонтанно. Нам дуже хотілося долучитись до відзначення 210-ї річниці від дня народження Кобзаря. Ми записали самі й запропонували нашим колегам-волонтерам. Між пакуванням, відправками, плетінням та складанням вихоплювали когось, давали в руки текст, записували".

Для себе обрали поему про козацьке минуле України "Іван Підкова", написану Шевченком у 1839 році, сказала Ірина Гуцалюк

"Нас багато. Тому, коли я шукала твір, шукала такий, щоб його читали якомога більше волонтерів. Обрали "Івана Підкову". Іван Підкова був козацьким ватажком середини ХVI століття. Це реальна історична постать".
Ірина Гуцалюк
Ірина Гуцалюк. Фото: Суспільне Кропивницький

Учасниця акції Інеса Колпак сказала, що обрана ними поема дуже символічна.

"Тарас Григорович нагадує нам про те, що і 100 років тому, і раніше ми воювали за свою незалежність".

Слова Шевченка актуальні й нині, вважає учасниця акції Лілія Місюня.

"Мої улюблені чотири такі рядки: "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі – чужі люди, роблять лихо з вами".

Організовуючи акцію, хотіли, щоб її учасники обирали близькі для себе вірші Шевченка, сказала Ірина Гуцалюк.

"Він (Тарас Шевченко – ред.) показав нам, як можна любити Україну, він показав нам, як можна бути відданим своїй країні. І мені здається, що сьогодні це дуже актуально: він цьому нас навчає – і своїм життям, і своїми літературними творами, і своїми художніми творами. Тому він дуже важливий для нас".

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