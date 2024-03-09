У Вінниці 9 та 10 березня проходить "Єврейський вікенд". Дводенний захід присвячений взаємовпливам української та єврейської культур й історичному зв'язку двох народів.

Про це Суспільному розповіла очільниця всеукраїнської жіночої єврейської організації "Проект Кешер" Влада Недак.

"Єврейською освітою ми займаємося багато років як організація, яка підтримує сучасну єврейську громаду. Саме ідея єврейського вікенду народилася в перший рік повномасштабного вторгнення. Ми хочемо в різних містах відкривати як для українців, так і для євреїв історію міста, історію взаємовпливів і того, як громади були поруч, впливали один на одного. І для мене головне, як ми будуємо сучасну Україну, допомагаємо українцям більше дізнатися про культуру, традиції єврейської громади", — сказала Влада Недак.

Влада Недак. Фото: Суспільне Вінниця

За її словами, на "вікенді" розповідають про єврейську громаду, відкривають її, роблять зрозумілою і надають можливість вивчати її з академічного погляду, розвиваючи суспільство.

"Наприклад, ми розповідаємо, чому вулиці називають саме так або розповідаємо про єврейський район, чим вони займалися там. Як доводять наші дослідження, ми бачимо, як мова впливала, наскільки ідиш і українська були поруч. Для нас це така площина, де ми відкриваємо дуже вузьку нішу того, де вивчається з одного боку українська історія та культура, а з іншого — єврейська. І поєднати й знайти викладачів та лекторів, які все це знають, це цікаво і це наша мета. Ми бачимо, що молодь цікавиться такими питаннями. Вона навчається у єврейських студіях", — розповіла Влада Недак.

Фото: Суспільне Вінниця

Вінниця — третє місто, де проводять захід. "Єврейський вікенд" уже пройшов у Львові та Києві. Проведення "вікендів" запланували до кінця року, сказала Недак. Їх мета — це сучасна єврейська громада в Україні.

Фото: Суспільне Вінниця

У Вінниці на захід зареєструвалися 150 людей, розповіла нам менеджерка з єврейської освіти "Проекту Кешер" Юлія Робчинська. Для учасників підготували фахові лекції. Спікери — викладачі, діячі єврейської громади, люди, які дотичні до сучасної єврейської історії.

"У нас є напрацьована схема тем: які ми хочемо розвинути, які хочуть почути наші відвідувачі, що є важливим, актуальним, що можна представити за допомогою спікерів місцевих. Ми прагнемо, аби програма виходила максимально різносторонньою. Всі лекції крутяться навколо взаємодії єврейської та української культур. У Вінниці є своя особливість. Теми крутяться навколо Єрусалимки. Це був район компактного проживання євреї Вінниччини, район їхньої культури, який і досі зберігає цю пам'ять. Говоримо не тільки про це", — розповіла Юлія Робчинська.

Юлія Робчинська. Фото: Суспільне Вінниця

Під час фахових лекцій для відвідувачів "вікенду" запланували бесіди, наприклад, про мови, якими говорить єврейський народ. Спікерка — історикиня та дослідниця єврейської книжкової культури Надія Уфімцева. Про єврейський складник у вінницькій міській пам’яті розповідатиме докторка історичних наук, професорка, викладачка Вінницького державного педуніверситету Тетяна Кароєва. Тему жіночих архетипів у психоаналізі підняла психологиня Інна Яворська. А про українську, єврейську та польську кухні Вінниччини лекцію підготувала голова "Подільської асоціації гідів та екскурсоводів" Оксана Роздорожнюк.

Фото: Суспільне Вінниця

Також у програмі — майстер-клас "Каліграфічна листівка з єврейським побажанням" від мисткині Світлани Сотник. Учасники каліграфічно підпишуть листівку в стилі почеркового єврейського письма.

Після фахових лекцій 9 березня для відвідувачів заходу підготували показ театральної вистави академії акторської майстерності "Квадрат" за п’єсою американського драматурга Дона Нігро. 10 березня — прогулянку Єрусалимкою разом з гідесою Тетяною Рибак.