НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
210 років з дня народження Тараса Шевченка: у Бородянці на Київщині встановили поетичний рекорд
Тарас ШевченкоКУЛЬТУРАІСТОРІЯРегіониТоп регіонів

210 років з дня народження Тараса Шевченка: у Бородянці на Київщині встановили поетичний рекорд

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
210 років з дня народження Тараса Шевченка
У Бородянці на Київщині відбувся поетичний марафон до дня народження Тараса Шевченка. 9 березня 2024 року. Фото: Анна Сергієць/Суспільне

9 березня 2024 року виповнюється 210 років від дня народження українського письменника, художника, громадського діяча Тараса Шевченка. В Україні ювілей Кобзаря відзначають поетичними читаннями, художніми виставками, вікторинами та екскурсіями. У Бородянці на Київщині вирішили встановити національний рекорд з найтривалішого публічного декламування віршів Шевченка.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка Суспільного.

У Бородянці марафон декламування творів поета влаштували біля простріленого російськими військами памʼятника Шевченку.

210 років з дня народження Тараса Шевченка: у Бородянці на Київщині встановили поетичний рекорд
210 років з дня народження Тараса Шевченка: у Бородянці на Київщині встановили поетичний рекорд. Фото: Анна Сергієць/Суспільне

Понад чотири години поспіль його вірші читали місцеві творчі колективи, школярі та представники громад. Серед учасників — співачка Марія Данілова. Дівчина розповіла, що декламувала фрагмент одного зі своїх улюблених віршів Тараса Шевченка "І мертвим, і живим, і ненародженим...".

"Тарас Григорович Шевченко — це легенда України, дуже визначна постать. Я вважаю, що це пророк. Його слова, вірші, думки були, є і будуть актуальними, тому що стільки правди щодо України, українського народу немає ніде", — вважає дівчина.
210 років з дня народження Тараса Шевченка: у Бородянці на Київщині встановили поетичний рекорд
210 років з дня народження Тараса Шевченка: у Бородянці на Київщині встановили поетичний рекорд. Фото: Анна Сергієць/Суспільне

До поетичного марафону долучилися і військовослужбовці. Зокрема, актор, а нині оборонець України Дмитро Лінартович.

"Без перебільшення — це наш духовний наставник, попри заборону української мови, він все одно творив і діяв. Тарас Григорович, у нього один є нюанс про який практично ніхто не говорить, коли він був молодий, він завуальовував своє бунтарство і вільнодумство у природні стихії. Як от : "Реве та стогне Дніпр широкий", — розповідає Дмитро.
210 років з дня народження Тараса Шевченка: у Бородянці на Київщині встановили поетичний рекорд
У Бородянці військовослужбовці декламують вірші Шевченка під час поетичного марафону до дня його народження. Фото: Анна Сергієць/Суспільне

Заступниця голови Київської обласної державної адміністрації Жанна Осипенко розповіла, що до ювілею Кобзаря вирішили не лише організувати поетичний марафон, а й встановити національний рекорд з найтривалішого публічного декламування віршів Шевченка.

"Ми хотіли, щоб саме в цьому місті, в Бородянці, де у нас незломний, але прострелений Тарас Григорович (прострілений російськими військами памʼятник Шевченку — ред) , ми заявили усьому світу, що ми боремося, ми поборемо і ми вільні", — наголосила посадовиця.

Більше сотні людей виявили бажання взяти участь у флешмобі, розповіла Жанна Осипенко. За її словами, після читання відбудеться фіксація рекорду за участю експертної комісії проєкту "Книга рекордів України" щодо найтривалішого публічного декламування віршів Тараса Шевченка.

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
&quot;Наша дума, наша пісня&quot;: в Охтирці на Сумщині вшанували Кобзаря
"Наша дума, наша пісня": в Охтирці на Сумщині вшанували Кобзаря
Виступив зведений хор: як у Львові відзначили 210 річницю з дня народження Шевченка
Виступив зведений хор: як у Львові відзначили 210 річницю з дня народження Шевченка
Маленькі, великі і дивні: які є пам'ятники Шевченку на Рівненщині
Маленькі, великі і дивні: які є пам'ятники Шевченку на Рівненщині
Активісти в окупованому Криму відзначають день народження Тараса Шевченка
Кримські активісти відзначають 210-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка
На початок