9 березня 2024 року виповнюється 210 років від дня народження українського письменника, художника, громадського діяча Тараса Шевченка. В Україні ювілей Кобзаря відзначають поетичними читаннями, художніми виставками, вікторинами та екскурсіями. У Бородянці на Київщині вирішили встановити національний рекорд з найтривалішого публічного декламування віршів Шевченка.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка Суспільного.

У Бородянці марафон декламування творів поета влаштували біля простріленого російськими військами памʼятника Шевченку.

210 років з дня народження Тараса Шевченка: у Бородянці на Київщині встановили поетичний рекорд. Фото: Анна Сергієць/Суспільне

Понад чотири години поспіль його вірші читали місцеві творчі колективи, школярі та представники громад. Серед учасників — співачка Марія Данілова. Дівчина розповіла, що декламувала фрагмент одного зі своїх улюблених віршів Тараса Шевченка "І мертвим, і живим, і ненародженим...".

"Тарас Григорович Шевченко — це легенда України, дуже визначна постать. Я вважаю, що це пророк. Його слова, вірші, думки були, є і будуть актуальними, тому що стільки правди щодо України, українського народу немає ніде", — вважає дівчина.

210 років з дня народження Тараса Шевченка: у Бородянці на Київщині встановили поетичний рекорд. Фото: Анна Сергієць/Суспільне

До поетичного марафону долучилися і військовослужбовці. Зокрема, актор, а нині оборонець України Дмитро Лінартович.

"Без перебільшення — це наш духовний наставник, попри заборону української мови, він все одно творив і діяв. Тарас Григорович, у нього один є нюанс про який практично ніхто не говорить, коли він був молодий, він завуальовував своє бунтарство і вільнодумство у природні стихії. Як от : "Реве та стогне Дніпр широкий", — розповідає Дмитро.

У Бородянці військовослужбовці декламують вірші Шевченка під час поетичного марафону до дня його народження. Фото: Анна Сергієць/Суспільне

Заступниця голови Київської обласної державної адміністрації Жанна Осипенко розповіла, що до ювілею Кобзаря вирішили не лише організувати поетичний марафон, а й встановити національний рекорд з найтривалішого публічного декламування віршів Шевченка.

"Ми хотіли, щоб саме в цьому місті, в Бородянці, де у нас незломний, але прострелений Тарас Григорович (прострілений російськими військами памʼятник Шевченку — ред) , ми заявили усьому світу, що ми боремося, ми поборемо і ми вільні", — наголосила посадовиця.

Більше сотні людей виявили бажання взяти участь у флешмобі, розповіла Жанна Осипенко. За її словами, після читання відбудеться фіксація рекорду за участю експертної комісії проєкту "Книга рекордів України" щодо найтривалішого публічного декламування віршів Тараса Шевченка.