Чому головкому запропонували нову посаду. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ

7 березня Зеленський погодив ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Ми зібрали думки експертів щодо рішення пов’язати бойового генерала з дипломатичною роботою, а також пояснюємо процедуру призначення і що це означатиме для України. Про це – у дайджесті "Несеться".
8 лютого Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив на це місце генерал-полковника Олександра Сирського, який раніше керував Сухопутними військами.
Згодом речник Пентагону Патрік Райдер підкреслив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, попри звільнення Залужного.
9 лютого стало відомо, що президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову.