НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Чому головкому запропонували нову посаду. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
ВІДЕОНОВИНИЗалужнийЗеленськийВЕЛИКА БРИТАНІЯВідеоПодії

Чому головкому запропонували нову посаду. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

7 березня Зеленський погодив ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Ми зібрали думки експертів щодо рішення пов’язати бойового генерала з дипломатичною роботою, а також пояснюємо процедуру призначення і що це означатиме для України. Про це – у дайджесті "Несеться".

8 лютого Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив на це місце генерал-полковника Олександра Сирського, який раніше керував Сухопутними військами.

Згодом речник Пентагону Патрік Райдер підкреслив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, попри звільнення Залужного.

9 лютого стало відомо, що президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову.

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Репортаж з саперами на Лиманському напрямку. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Репортаж з саперами на Лиманському напрямку. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
"Україна може зупинити Путіна" — фрагмент звернення Байдена до Конгресу США
"Україна може зупинити Путіна" — фрагмент звернення Байдена до Конгресу. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Собака
Вісім років очікування: черкаський "хатіко" знайшов родину. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
&quot;Франкенштейн&quot; харківських гвардійців вивіз 40 поранених з лісу під Кремінною: історія авто. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
"Франкенштейн" харківських гвардійців вивіз 40 поранених з лісу під Кремінною: історія авто. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
На початок