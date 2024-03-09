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Поранений внаслідок авіаудару по Херсону хлопчик — у стабільному стані — лікар
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Поранений внаслідок авіаудару по Херсону хлопчик — у стабільному стані — лікар

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Станіслав Бумбу, лікар, Херсон, дитяча лікарня
Заступник директорки Херсонської обласної дитячої лікарні Станіслав Бумбу. Фото: Суспільне Херсон

Семирічний хлопчик, який травмувався внаслідок авіаудару російських військ по Херсону, перебуває у стабільному стані. Життю дитини нічого не загрожує.

Повідомив у коментарі Суспільному заступник директорки з медичної частини Херсонської обласної дитячої лікарні Станіслав Бумбу.

" Хлопчика доставили до нас з мінно-вибуховою травмою, скалковим пораненням стопи. Також дитина отримала баротравму та контузію. Зараз хлопчик стабільний, йому нічого не загрожує. Сьогодні з ним будуть працювати психологи та ми проведемо дообстеження", — розповів лікар.

За його словами, матері травмованої дитини пропонували вивезти їх хоча б до Миколаєва, але вона відмовилась.

"Мати наразі не хоче евакуюватися. Ми пропонували вивезти хоча б до Миколаєва, але мама сказала, що ні, вони залишаються в місті", — розповів Бумбу.

Російські війська вночі 8 Березня скинули авіабомбу на Херсон, влучили у будинок, поранена 7-річна дитина. З вибуховою травмою та контузією хлопчика ушпиталили.

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