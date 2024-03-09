У Києві спалахнула пожежа у двоповерхівці: загинув чоловік

У Шевченківському районі Києва вночі сталася пожежа у відселеній двоповерховій будівлі. Вогонь швидко охопив два поверхи, рятувальникам знадобилося більше години, аби загасити займання.

Про це поінформували у Держслужбі з надзвичайних ситуацій у м. Києві.

"8 березня о 22:30 до Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу за адресою: вул. Студентська, 5, що у Шевченківському районі столиці", — йдеться у повідомленні.

На місці події рятувальники встановили, що загоряння сталося у двоповерховій відселеній будівлі на першому поверсі з розповсюдженням на другий.

"О 22:36 вогнеборці локалізували загоряння на площі 45 кв.м та о 23:46 — ліквідували", — розповіли у ДСНС Києва.

Під час гасіння займання рятувальники виявили труп людини на першому поверсі.

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Напередодні столичну Воскресенку затягнуло густим чорним димом. У Дніпровському районі Києва на вулиці Євгена Маланюка спалахнув гараж. Пожежа сталася через займання сміття, вогонь охопив металевий контейнер.

5 березня вирувала пожежа у Святошинському районі столиці. Зайнялося на ринку шпалер.

6 березня сталася масштабна пожежа в екопарку на столичних Осокорках. Правоохоронці відкрили кримінальну справу. Головна версія слідства — умисний підпал.